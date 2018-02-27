Eminem: Benimle Trump arasında tercih yapın

Yeni albümü Revival ile müzik piyasasını sallayan, tüm zamanların en çok albümü satan rap sanatçısı Eminem hayranlarına seslenerek, "Benim ile Trump arasında bir tercih yapın" dedi.

ntv.com.tr'nin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ı en çok eleştiren isimlerden olan rap'çi Eminem, Interview Magazine Dergisi'ne verdiği röportajda bu alışkanlığından vazgeçmedi.

Eminem, "Ülkemizdeki herkesi umursayan bir başkanımız yok, Trump her Amerikalının başkanı değil. Ame ne yaptığını çok iyi biliyor. Kendi siyasi mantığına göre, yane kendisi gibi düşünmeyen hiç kimseyi umursamıyor. Ama onlardan daha fazlası var bizde" dedi. Hayranlarına da seslenen Eminem, "Benim ve onun arasında bir tercih yapın" dedi.

45 yaşındaki sanatçı Ekim ayında sahiplerini bulan BET Ödülleri'nin ödül töreninde Donald Trump eleştirisiyle çok konuşulmuştu.

Dört yıllık suskunluğunu Revival ile bozan Eminem yeni albümünde Pink, Ed Sheeran, Beyonce, X Ambassadors, Alicia Keys, Phresher, Kehlani ve bir süredir birlikte çalıştığı Skylar Grey ile düet yaptı. Bugüne dek 40'ı Grammy, 1'i Oscar olmak üzere 152 ödülün sahibi ola efsane rapçinin 1 saat 17 dakikalık yeni albümde 19 parça bulunuyor. Eminem Revival ile The Marshall Matters LP albümünün 32 milyon satış rekorunu kırması bekleniyor.