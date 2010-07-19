Emine Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı'na eleştiri

T24 - Ankara'da Filistinli iş kadınlarıyla görüşmesi sırasında Davos olayını anlatırken gözyaşlarına hâkim Emine Emine Erdoğan, "Bu adam bir yalancı" diyerek ağladı.



Başbakan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Ankara’da Filistinli iş kadınlarıyla görüşmesi sırasında Davos olayını anlattığı ve İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’i eleştirdiği öğrenildi.



Radikal'in haberine göre Arap basınından İsrail basınına yansıyan haberlerde "One minute" olayının planlı olmadığını, Peres’in yalanları nedeniyle gerçekleştiğini anlatan Emine Erdoğan, Peres’in Gazze operasyonunu savunmasını dinlerken neredeyse delireceğini, kendi kendine “Allah’ım bu adamı sustur” dediğini aktardı.



Normalde siyasi konulara duygusal tepki vermediğini söyleyen Erdoğan “Ama Peres’in yalanları beni zorladı. İsrail Cumhurbaşkanı tüm dünyanın önünde nasıl ardarda yalanlar atabilir?“ dedi. Eşinin öfkeyle patlayıp salonu terk etmesiyle de “Bu adam (Peres) bir yalancı” diyerek ağladığını kaydetti.





