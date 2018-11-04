Emine Erdoğan'dan 'görülmemiş' satranç hamlesi

T24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Mardin'de bir etkinlikte satranç oynarken çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Emine Erdoğan'ın elindeki 'at'ı, satranç kurallarına göre mümkün olmayan bir noktaya taşıdığına dikkat çeken kullanıcılar, First Lady'nin '-mış gibi yaptığı' yorumunda bulundu.

Fotoğrafı gündeme getiren @masterofdegaje isimli Twitter kullanıcısı, Erdoğan'ın elinde piyon olduğunu belirterek, "İyi de sağdan ikinci piyonu ilk hamlede nasıl oraya getirdi? Ben yanlış görüyorum sanırım" derken; diğer kullanıcılar ise hamle yapılanın 'at' olduğunu ancak onun da oyunun o noktasında satranç tahtasının o bölümüne gitmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti.

Satrançta at nasıl hareket eder?

Atlar diğer taşlardan çok farklı bir şekilde hareket ederler – tıpkı bir “L” harfi gibi bir yönde iki kare ve daha sonra 90 derecelik bir açıda bir kare daha giderler. Atlar aynı zamanda diğer taşların üzerinden hareket edebilen tek taştır.