Emine Erdoğan: Türkiye'de kadın özgürdür

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Mısır’da yayımlanan ‘Nısf el Dunia’ dergisine verdiği röportajda Türk kadını ile ilgili görüşlerini açıkladı. Dergi “Türkiye’de kadın özgürdür” diyen, Erdoğan’ın, “Mısır Umm el Dunia (dünyanın anası) unvanını hak ediyor” sözlerini başlığa çıkardı.

Kapakla birlikte dört sayfalık yazıda Erdoğan, “Türkiye’de kadınların yaklaşık yüzde 97’sinin okula gitmesi iftihar vesilemizdir. Türkiye’deki kadınların her türlü baskı, zulüm ve şiddetten tamamen kurtulması için gayret sarf ediyoruz. Biz ülkemizde kadına yönelik şiddeti asgari noktaya çekmeyi başardık. Son yıllarda yapılan çalışmalarla kadın-erkek arasındaki eşitsizliği giderip kanunlarda kadınların lehine olabilecek olumlu adımlar atıldı. Eğitim ve öğretim konusunda kızlarımızın okuması için her türlü imkanı hazırlamaya çalışıyoruz” dedi.

'Türkiye'de kadın özgürdür'

Erdoğan, “Türk dizilerindeki kadın imajı ile Türkiye’deki kadınlar arasındaki fark konusunda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna, “Önce Mısırlı kadınları selamlıyorum. Mısırlı kadının devrim sırasında oynadığı rolü takdirle karşılıyorum. Mısırlı kadınların toplumdaki rolünü en iyi şekilde yerine getirmesi beni memnun ediyor. Türk kadınına gelince, Türkiye’de kadın özgürdür, Türkiyeli kadın Mısır’da olduğu gibi erkeklerle arasındaki eşitsizliği tamamen ortadan kaldırmak için çalışmaktadır” cevabını verdi. Erdoğan, “Türk halkı Mısır devrimini sevinçle karşılamıştır. Devrim Türk halkı ve yönetiminin birbirini daha yakından tanımasını sağlamış ve iki ülke arasında yoğun bir yardımlaşmanın kapılarını aralamıştır. İnanıyorum ki mısır devriminin karşılaştığı bütün zorluklar aşılacak ve Mısır yönetimi bundan başarıyla çıkacaktır” diye konuştu.

'Başka eşlerden görmediğimiz bir tavır sergiledi'

“Filistin’de Gazze’nin bir açık hava hapishanesine dönüşmemesi için gayret sarf ediyoruz” diyen Erdoğan’la ilgili olarak dergi şu bilgileri verdi:

“Burma’da (Myanmar) Müslümanlar için gözyaşı döken Türk Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan geçtiğimiz on yıllarda birçok devlet başkanı eşinden göremediğimiz bir tavır sergilemiştir. Diğer siyasiler ve eşlerinin halklar üzerindeki baskıcı tavırlarını Emine Hanım’da görmüyoruz. Emine Erdoğan, ülkesinde yaşanan sıkıntıların eşi üzerinde oluşturduğu menfi durumu eşine gösterdiği sevgi ve yakınlıkla hafifletmiştir. Özellikle başörtülü bir hanım olarak ülke içinde ve dışında eğitim ve öğretime destek vermiştir. Türkiye üniversitelerinde başörtü uzun yıllar yasak olmasına rağmen eğitim ve öğretime katkıda bulunmak için uğraşmıştır. Eşi iktidara geldiği günden beri halkının ve bütün İslam dünyası kadınlarının sıkıntısını siyasi konulara girmeksizin paylaşmaya çalışmıştır.”