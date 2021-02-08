Emina Jahovic ve çocukları Koronavirüs'e yakalandı

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, çocukları Yavuz ile Yaman ile birlikte Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı.

Emina Jahovic sosyal medya hesabından sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

39 yaşındaki Emina Jahovic şu açıklamada bulundu:

"Pandemi sürecinin başından beri gerçekten çok dikkatli ve özenli davranmamıza rağmen; maalesef çocuklarım Yavuz, Yaman ve benim Covid-19 test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Tedavilerimize kıymetli doktorlarımızın kontrolünde, ev karantinasında devam ediyoruz. Bizlere iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim.

Bu zor süreci dünyada en iyi yöneten ülkelerden biri olduğumuza bizzat şahit oldum. Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum ve bu ülkede yaşadığım için onur duydum. Test aşamasından itibaren, öncelikle evimize kadar ilaçlarımızı getirdiler ve tüm süreçte her gün telefonla arayarak, durumumuzu yakından takip ettiler.

Bu duygusal ve korku dolu süreci çocuklarımla tek başıma atlatmaya çalışırken; aklımda dünyanın her yerinde benzer veya daha zor şartlarda mücadele eden, bu hastalık sebebiyle sevdiklerini kaybeden milyonlarca insan geçti. Böyle bir süreçte bu kadar kıymetli bir desteği hissetmek ve yalnız olmadığımızı bilmek bize güç verdi.

Bu vesileyle sonda zikredilen fakat başta gelen, en önemli ve kalpten teşekkürüm ise; Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Filyasyon ekipleri, aile hekimleri ve sağlık çalışanlarımızdır. Tüm bu süreçte ellerinden gelen hiçbir desteği bizlerden esirgemedikleri için kendim ve çocuklarım adına teşekkürü bir borç bilirim. Saygı ve minnetlerimle..."