GQ Türkiye'den 'Pornonun bilinçaltı'

Merve Baran, PornMd'nin geçen ay açıkladığı internette porno aranırken en sık kullanılan kelimeler listesini değerlendirdi. Baran, "tecavüz"ün Türkiye'de en çok arananlar listesinde yedinci sırada yer almasını toplumsal baskı ile gerekçelendirirken "Kadın kendi rızasıyla cinselliğe razı olup hafif görünmemeye, erkek de kadının naz yapması gerektiğine şartlandığında cinselliği meşrulaştırmanın tek yolu kalır: Tecavüz" ifadesini kullandı. "Tabii bizim burada bahsettiğimiz işin fantezi boyutu" diyen Merve Baran, uzmanların görüşlerinden yola çıkarak "cinsel anlamda arzulu görünmeye çekinen kadının tek kurtuluşunun tecavüz fantezisi" olduğunu söyedi. Baran, T24'e gönderdiği düzeltmede, "kullandığı devrik cümleler" nedeniyle yazdıklarının yanlış algılandığını belirtti. GQ Türkiye dergisinin seks editörüni değerlendirdi. Baran, "tecavüz"ün Türkiye'de en çok arananlar listesinde yedinci sırada yer almasını toplumsal baskı ile gerekçelendirirken "Kadın kendi rızasıyla cinselliğe razı olup hafif görünmemeye, erkek de kadının naz yapması gerektiğine şartlandığında cinselliği meşrulaştırmanın tek yolu kalır: Tecavüz" ifadesini kullandı. "Tabii bizim burada bahsettiğimiz işin fantezi boyutu" diyen Merve Baran, uzmanların görüşlerinden yola çıkarak "cinsel anlamda arzulu görünmeye çekinen kadının tek kurtuluşunun tecavüz fantezisi" olduğunu söyedi.

İşte GQ Türkiye dergisinin seks editörü Merve Baran'ın Nisan ayında www.gq.com.tr adresinde "Pornonun bilinçaltı" başlığıyla yayımlanan yazısı:

"Geçtiğimiz ay PornMd'nin dünya erkeklerinin ülke ülke porno ararken kullandıkları kelimeleri açıklaması büyük yankı uyandırmıştı. Biz de, GQ olarak konuyu öksüz bırakmamış ve dünyanın çeşitli ülkelerinin eğilimlerini paylaşmıştık. Peki erkekler porno aramalarında bu kelimeleri seçerken bilinçaltlarında ne yatıyor?

Bir kere her ülkede ilk on kelime arasında mutlaka anne veya anneyle ilgili bir kelime bulunmasını oldukça tedirgin edici buldum. “MILF” tüm dünyada erkeklerin konuyu bir anneyle ilişkilendirdikleri kelimelerin “ana”sı. Sözüm meclisten dışarı demek isterdim ama MILF onuncu sırada yer alırken, “anne” kelimesi Türkiye’de de ikinci en çok aranan kelime. Beyler, kim annesini sevmez ki diyeceğim ama burası yeri mi?

'Başkalarının annesi'

Neyse ki, özellikle bu konuyu sorgulayınca altından farklı bir yorum çıktı. Tek tek girip bu sanat filmlerinin içeriklerini istatistiksel olarak inceleyemeyeceğim için bir bilene sormakta fayda vardı. Ben de konuya yorum katarken, tıbbın da ışığından faydalanmak amacıyla, CETAD (Cinsel Eğitim Tedavi ve araştırma Derneği) kurucularından Psikiyatr Doç. Dr. Cem İncesu’dan fikir alınca içime biraz olsun su serpildi. Söz konusu porno olunca aranan “anne” kelimesinin hemen her zaman başkasının annesini temsil ettiğini Cem İncesu’dan öğrendim. Yani senaryoların çoğu komşunun annesi, en yakın arkadaşının annesi veya mahalledeki genç güzel anne üzerine kurulu. Söz konusu başkasının annesi olunca işin mahremliği biraz daha masumiyet kazanıyor tabii. Arama listelerinde karşımıza çıkan “teyze” ve “kız kardeş” için de benzer bir durum söz konusu.

Konu porno bağımlılığı olunca esas tehlike aile fertlerinin sıkça aranmasından öte, internetin bu kadar yaygınlaşmasıyla yükselişe geçen psikolojik hastalıklar. Hiperseksüalite, cinselliği bağımlılık düzeyinde yaşamak, cinsellik yüzünden yaşamın diğer alanlarını ihmal etmek, cinselliği azaltmak istese bile bunu yapamamak anlamına geliyor ve aşırı porno izlemenin olası sonuçlarından biri olarak görülüyor.

'İnsanlar birbirleriyle ilişki kurmak yerine yalnızlaşıyor'

Porno filmlerin sınırsız çeşitliliği ve ulaşmanın bu kadar kolay olduğu günümüzde, erkekler kendini gittikçe gerçek dünyadan ve tek eşli ilişkilerden soyutlayarak, sanal sekse ve çok eşliliğe yöneliyor. Belki de teknolojinin getirdiği kaçınılmaz bir sonuç olarak insanlar birbirleriyle ilişki kurmak yerine gittikçe yalnızlaşıyor. İnsanın aklına ister istemez gelecek yüzyıllarda, insanlar arası cinselliğin minimuma indiği ve nüfus artışının durduğu bir dünya geliyor.

Geçen ayki yazımda dikkatinizi çekti mi bilmem ama, hemen hemen her ülkede ilk on arama içinde mutlaka bir veya daha fazla “gay/eşcinsel kelimesi” karşımıza çıkıyor. Toplumda eşcinsel oranının azınlık olduğu düşünülürse, porno aramalarında bunca gay olması akıllara "Acaba aramızda tahmin edilenden daha mı fazla eşcinsel var?" sorusunu getiriyor. Hayır, değil.

'Mesele özgürlük'

Eşcinsellik, hala çoğu toplumda gizli yaşanması gereken ve kabul edilmeyen bir durum. İnternette herkes özel hayatını gözler önüne sermeden yaşayabildiği için, eşcinseller hiç değilse burada özgürce dolaşmanın tadını çıkarıyor. Bu da doğal olarak arama sonuçlarına yansıyor. Kısacası internet onların en özgür, gizli ve kendileri gibi olabildikleri alan.

Hatta dikkat edilirse toplumsal baskının daha fazla olduğu bölgelerde ilk 10’a giren “gay” içerikli kelimelerde bir artış oluyor. Mesela Güney Amerika ülkelerinin pek çoğunda “gay” kelimesi listede hatırlı sayıda yer alıyor. Sebebini sorguladığımda Katolik ülkelerin, aynı Müslüman ülkelerde olduğu gibi daha baskıcı yapısı yüzünden yasaklanan veya hoş görülmeyen konular, hemen gizli kapılar ardında açığa çıkıyor. Özgürlükler ülkesi kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk 10’da bir tek “gay” içerikli arama dahi bulunmayışı oldukça anlamlı. Demek ki neymiş, yasaklar yasaklanan şeyi önlemek yerine, daha fazla merak edilmesinden veya yaygınlaşmasından başka bir işe yaramıyor.

''Tecavüz'ün arkasında yine baskı var'

Fantezilerin kraliçesi “tecavüz”, Türk Top 10 listesinde yedinci sırada yerini alıyor. Toplumda suç sayılan bir eylemin hem kadın hem erkek fantezilerini bu kadar süslemesi de ilginçtir. Tabii sebep yine toplumsal baskı. Kadın kendi rızasıyla cinselliğe razı olup hafif görünmemeye, erkek de kadının naz yapması gerektiğine şartlandığında cinselliği meşrulaştırmanın tek yolu kalır: Tecavüz. Üstelik ne yazık ki, erkeklerin çoğu, tecavüz mağduru kadınların rızası olduğunu savunur.

Tabii bizim burada bahsettiğimiz işin fantezi boyutu. Cinsel anlamda arzulu görünmeye çekinen kadının tek kurtuluşu, tecavüz fantezisidir. Tabii bu açıdan erkek üstünlüğünü belirgin bir şekilde öne çıkaran, tecavüz temalı pornoların aranması da şaşırtıcı bir sonuç değil."

Merve Baran'ın açıklaması

GQ Türkiye editörlerinden Merve Baran, T24'e gönderdiği açıklamada "Bana kadınların neden 'tecavüz'ü fantezi olarak kullandıklarının sorulması üzerine bu ifadeleri kaleme aldım" dedi. "İlgili bölümün uzmanlara danışılmış bir yorum olduğunu" belirten Baran, "Devrik cümle kullanımım aktarmak istediğimin yanlış algılanmasına sebep oldu" diyerek yazısındaki son cümleler yerine aşağıdaki kelimelendirmenin dikkate alınmasını istedi:

"Kadın kendi rızasıyla cinselliğe razı olup hafif görünmemeye, erkek de kadının naz yapması gerektiğine şartlandığında, “tecavüz fantezisi” cinselliği meşrulaştırmak için baş vurulan bir fantezi haline geliyor. Üstelik ne yazık ki, erkeklerin çoğu, tecavüz mağduru kadınların rızası olduğunu zanneder.

Tabii bizim burada bahsedilen işin tamamıyla fantezi boyutu. Tecavüz fantezisi, cinsel anlamda arzulu görünmeye çekinen kadının çıkış yollarından biri. Dünyada da Türkiye’de de erkek üstünlüğünü belirgin bir şekilde öne çıkaran, tecavüz temalı pornoların aranmasının altında da yasakların cazibesi var."