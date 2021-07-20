Emin Çölaşan: Türkiye'de şehitler için bile böylesine ayrımcılık yapılıyor olmasını kınıyorum

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47. yıl dönümü nedeniyle Türkiye'de devlet tarafından herhangi bir anma töreni düzenlenmediğini öne sürerek, “Türkiye'de şehitler için bile böylesine ayrımcılık yapılıyor olmasını kınıyorum” dedi.

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Çölaşan, bugünkü yazısında Kıbrıs Barış Harekâtı ile ilgili bilgiler paylaştı. 20 Temmuz 1974’te düzenlenen harekât döneminde Bülent Ecevit’in Başbakan, Necmettin Erbakan’ın ise Başbakan Yardımcısı olduğunu hatırlatarak, o dönem yaşananları aktardı.

Harekâta katılan Türk askerlerinin o dönem ön büyük sorununu “susuzluk” olduğunu belirten Çölaşan, Kıbrıs çıkarmasında 497 Türk askerinin şehit olduğunu yazdı.

Kıbrıs şehitlerinin tümüyle unutulduğunu öne süren Çölaşan yazısına şöyle devam etti:

"Onlar adına Türkiye'de açılan bir anıt yok.

Bugün harekâtın 47. yıl dönümü…

Devlet tarafından Türkiye'de herhangi bir anma töreni düzenlenmedi.

Örneğin her gün konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Bey bir açıklama yapıp hiç değilse şehitlerimizi ansa idi fena mı olurdu!

Bu duyarsızlığın nedeni şu olsa gerek:

‘O dönemin hükümeti, özellikle Ecevit ve Erbakan, bugünkü AKP takımının sevdiği kimseler değildir!’

Türkiye'de şehitler için bile böylesine ayrımcılık yapılıyor olmasını kınıyorum.

Öz evlat şehitler, üvey evlat şehitler!”

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