Sözcü yazarı Emin Çölaşan: Adına CNN-Türk denilen bu kanala ben eskiden CNN-Kürt derdim!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, bugünkü yazısında CHP'nin CNN Türk'e karşı aldığı boykot kararını yazdı. CHP'nin çağrısını hatırlatarak, "Bu çağrı tamamen haklıdır ve doğrudur" diyen Çölaşan, CNN Türk'ü iktidar yanlısı olmakla eleştirerek, "Adına CNN-Türk denilen bu kanala ben eskiden CNN-Kürt derdim! Ancak bu kanal uzun süreden beri AKP'nin emrinde ve hizmetinde" ifadelerini kullandı.

Devamında CNN Türk'ün Van'dayaşanan çığ felaketini yayınladığı sırada ekranı ikiye bölerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırıkkale'deki mitingini göstermesini hatırlatan Çölaşan, "Bu nasıl yayıncılık yaa kardeşim, milletle resmen alay ediyorsunuz siz…" dedi.

TIKLAYIN - Erdoğan, önce çığ felaketinden bahsetti, sonra TOKİ'nin çalışmalarını anlattı; muhalefetten tepki geldi

Yazının tamamını okumak için tıklayın.