Erdoğan, önce çığ felaketinden bahsetti, sonra TOKİ'nin çalışmalarını anlattı; muhalefetten tepki geldi

Çığ felaketinin yaşandığı Van Bahçesaray ilçesinde kurtarma çalışmalarının sürdüğü sırada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kırıkkale'de miting konuşması yapması muhalefet tarafından eleştirildi. CHP Milletvekili Gürsel Tekin, "Biraz siyaset yapmayı bırakın da milletin derdiyle ilgilenin" dedi. Medyanın yayıncılığına tepki gösteren CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da, "Ekranlar çığ felaketini bir yana bırakmış, canlı yayında mitingi veriyor" dedi.

Erdoğan, "Çığdan yeni bir haber daha geldi. Çığ altında kalanların sayısı 33 oldu. Allah rahmet eylesin. Maalesef çığ, heyelan, bütün bunlar hep tehditler" dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar 4 bin 794 konut inşa ettik. 927 konutun ise yapımı sürüyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında il genelinde toplam 2 bin 123 bağımsız, riskli birimin yıkımını gerçekleştirdik. Evleri yıkılan vatandaşlarımıza 8 milyon 80 bin lira kira yardımı yaptık. Göreve geldiğimizde Kırıkkale’nin sadece 39 kilometre bölünmüş yolu vardı. Biz buna 194 kilometre daha ilave ederek, şehrimizin toplam bölünmüş yol uzunluğunu 233 kilometreye çıkardık."

"Prompterdan kafanızı kaldırın"

Erdoğan'ın Kırıkkale'nin Delice ilçesindeki konuşmasına Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul (CHP) Milletvekili Gürsel Tekin tepki gösterdi. AKP'nin Twitter paylaşımını alıntılayan Tekin, "AKP bu tweeti attığı dakikalarda Van'da hayatını kaybedenlerin sayısı ne yazık ki 38'e yükseldi. Biraz siyaset yapmayı bırakın da milletin derdiyle ilgilenin. Ortada sorulacak çok soru, verilecek çok cevap, yapılacak bu kadar şey varken prompterdan kafanızı kaldırıverin" ifadelerini kullandı.

"Ekranın bir yanında can pazarı, diğer yanında teşekkür mitingi var"

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da çığ felaketi ile ilgili yayın yapılırken ekranı ikiye bölerek Erdoğan'ın miting konuşmasını veren medyaya tepki gösterdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Öztrak, "Ekranın bir yanında Van’daki çığda yaşanan can pazarı, Diğer yanında AK Parti Genel Başkanı’nın Kırıkkale Delice’de yerel seçim sonuçları için teşekkür mitingi var" dedi. "Ekranlar çığ felaketini bir yana bırakmış, canlı yayında mitingi veriyor" diyen Öztrak "Yorumu milletimize bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

"Medya korkudan ekranı ikiye bölüp seçim mitingini canlı yayınlıyor"

Gazeteci Barış Yardakaş da duruma tepki göstererek, "Van'da 33 can çığ altında kalmış; medya korkudan ekranı ikiye bölüp AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın seçim mitingini canlı yayınlıyor. Tamam Erdoğan ve partisi bu acıyı hissetmiyor anladık... Peki siz böyle bir günde bu mitingi canlı yayınlamaya hiç utanmıyor musunuz? @ntv" diye sordu?