Emin Alper'in 'Abluka'sı Venedik'te Ana Yarışma'ya seçildi!

Dünyanın en eski film festivallerinden olan ve bu yıl 72. düzenlenecek olan Venedik Uluslararası Film Festivali'nde Altın Aslan ödülü için yarışacak filmler açıklandı. Nuri Bilge Ceylan’ın jürisinde olduğu Ana Yarışma’da “Tepe’nin Ardı” filmiyle tanınan Emin Alper’in “Abluka” adlı filmi yer alacak. Senem Tüzen de ilk filmi ‘Ana Yurdu’yla Geleceğin Aslanı ödülü için yarışacak.

Abluka filmi ile Emin Alper, yoğun bir politik şiddet ortamında ayakta kalmaya çalışan iki kardeşin hikayesini anlatıyor.

Hürriyet’ten Ezgi Atabilen’e konuşan Alper, filminin Venedik Film Festivali’nin Ana Yarışması’na seçilmesiyle ilgili şunları söyledi: İkinci filmimin Venedik gibi büyük bir festivalde yarışacak olmasından dolayı çok mutluyum. Ayrıca Aleksandr Sokurov, Atom Egoyan ve Amos Gitai gibi usta yönetmenlerle birlikte Alfonso Cuaron başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirilmek de çok heyecan verici olacak. Umarım şu karanlık savaş ortamından bir an önce çıkarız ve Venedik heyecanını hep birlikte yaşarız.

Radikal’de yer alan habere göre; 2-12 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 72. Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan ödülü için yarışacak filmler açıklandı. Yoğun bir politik şiddet ortamında ayakta kalmaya çalışan iki kardeşin hikayesi anlatan ‘Abluka’nın başrolünde Mehmet Özgür ve Berkay Ateş yer alırken, onlara yardımcı rollerde Tülin Özen, Müfit Kayacan ve Ozan Akbaba eşlik ediyor. Abluka’nın konusu şöyle:

20 yıl hapis yattıktan sonra, Kadir şartlı tahliye olur. İstanbul büyük bir siyasal karmaşa içindedir, polis ise failleri yakalamak için önlemlerini her geçen gün arttırmaktadır. Emniyette yüksek bir mevkide olan Hamza, şartlı tahliye karşılığında Kadir’e bir iş bulmasında yardımcı olur. Kadir bir çöp toplayıcısı gibi çalışarak gecekondu mahallelerinde muhbirlik yapmaya başlar. Çöplerde bomba yapım malzemeleri olup olmadığını araştırmakta, buna göre istihbarat bilgisi üretmektedir. Kadir, kardeşi Ahmet’i çalıştığı mahallelerden birinde bulur. Ahmet ise belediyede sokak köpeklerinin itlafından sorumlu birimde çalışmaktadır. Ahmet, Kadir’in yakın bir abi-kardeş ilişkisi kurmak için çabalarını karşılıksız bırakır. Ahmet’in mesafeli tutumu, Kadir’i çeşitli komplo teorileri üretmeye yöneltir...

Dünya prömiyerini Venedik’te yapacak ‘Abluka’nın Türkiye’de sonbaharda vizyona girmesi planlanıyor. Kültür Bakanlığı, Eurimages, CNC (Fransa), Doha Film Institute (Katar), Visons Sud Est (İsviçre) tarafından desteklenen ‘Abluka’, Liman Film’in yapımcığılığında Paprika Films (Fransa) ve Insgnia’nın (Türkiye) ortak yapımcılığında çekildi.

Türkiye sineması, 72’ncisi düzenlenecek sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden Venedik Film Festivali’nde son derece güçlü bir şekilde yer alacak. Ana jüride yer alan Nuri Bilge Ceylan ve ana yarışmaya seçilen ‘Abluka’nın yanı sıra genç yönetmen Senem Tüzen de ilk filmi ‘Ana Yurdu’yla Geleceğin Aslanı ödülü için yarışacak. Esra Bezen Bilgin ve Nihal Koldaş’ın başrollerini paylaştığı ‘Ana Yurdu’, romanını bitirmek için anneannesinden kalan köy evine giden Nesrin’le beklenmedik bir şekilde ziyaretine gelen annesi Halise’nin tansiyonu gitgide yükselen öyküsünü anlatıyor.

Ayrıca İngiliz yönetmen Grant Gee’nin Orhan Pamuk’un 2012’de açtığı Masumiyet Müzesi’nden yola çıkarak çektiği ‘Hatıraların Masumiyeti’ (The Innocence of Memories) ise 72. Venedik Film Festivali’nin Venedik Günleri bölümünde özel bir gösterimle seyirciyle buluşacak.

Yılmaz Güney’in Umut’u da Venedik’te

Festivalde bu çoğu restore edilmiş, dünya sinemasına damga vurmuş klasikler de gösterilecek. 'Venedik Klasikleri' başlığı altında gösterilecek 18’i restorasyondan geçirilmiş 20 eser arasında, Türkiye’den de Yılmaz Güney’in 'Umut'u yer alıyor. Sinema Yazarları Derneği üyelerinin anketinde Türkiye sinemasında 100 yılın en iyi filmi seçilen Tuncel Kurtiz ve Osman Alyanak'ın oynadığı 'Umut', son umudunu bir defineye bağlayan yoksul bir faytoncunun hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Altın Aslan için yarışacak filmler şöyle:

2-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 72. Venedik Film Festivali’nde Emin Alper’in yanı sıra Amos Gitai, Atom Egoyan, Tom Hooper, Marco Bellocchio, Jerzy Skolimowski gibi usta yönetmenlerin son filmlerinin yanı sıra Tilda Swinton ve Ralph Fiennes’ın oynadığı ‘A Bigger Splash’, Kristen Stewart’ın oynadığı ‘Equals’ ve Juliette Binoche’un oynadığı ‘L’attesa’ gibi filmler Altın Aslan için yarışacak. Johnny Depp’in oynadığı ‘Black Mass’ ile Martin Scorsese’nin Robert De Niro, Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt’li kısa filmi ‘The Audition’ da yarışma dışı gösterilecek. Festivalin ‘Gravity’nin Oscar’lı yönetmeni Alfonso Cuaron başkanlığında jürisi ise Nuri Bilge Ceylan’ın yanı sıra Fransız yazar-yönetmen Emmanuel Carrere, Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski, İtalyan yönetmen Francesco Munzi, Tayvanlı usta sinemacı Hou Hsiao-hsien, Alman aktris Diane Kruger, Britanyalı yönetmen Lynne Ramsay ve ABD ’li oyuncu Elizabeth Banks’tan oluşuyor.

