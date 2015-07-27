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Kültür-Sanat

Nuri Bilge Ceylan, 72. Venedik Film Festivali'nde jüri üyesi

Kış Uykusu filmi ile Cannes'da Altın Palmiye'yi alan yönetmen, daha önce de birçok ödüle değer görüldü

27 Temmuz 2015 20:56

Geçen yıl "Kış Uykusu" adlı filmiyle Cannes'da Altın Palmiye'yi alan yönetmen Nuri Bilge Ceylan, 72. Venedik Film Festivali'nin jüri üyeleri arasında yer alacak. 

Venedik'te yapılacak festivalin jüri başkanlığını "Gravity" filmiyle dikkatleri üzerine çeken ve iki Oscar ödülü olan yönetmen Alfonso Cuaron'ın yapacak. Festival, 2-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Alfonso Caron'ın başkanlığını yaptığı jüride Ceylan'ın dışında Ida, Gizemli Kadın, Aşk Yazım gibi filmlerin sahibi yine Oscar ödüllü Pawel Pawlikovki ve onun yanı sıra Emmanuel Carrere, Francesko Munzi, Hou Hsiao-hsien, Lynne Ramsay, Elizabeth Bank de yer alıyor.

 

Nuri Bilge Ceylan kimdir?

 

Cannes Film Festivali'nde geçen yıl "Kış Uykusu" filmi ile Altın Palmiye ödülünü kazanan yönetmen,  daha önce de Cannes'da "Üç Maymun" filmiyle 'en iyi yönetmen ödülü'nü almıştı. Nuri Bilge Ceylan, 2008'de ödülü aldıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında "Bu ödülü birisine adamak istiyorum: Tutkuyla sevdiğim, yalnız ve güzel ülkeme..." demişti. 

Ceylan, ayrıca, 64. Cannes Film Festivali'nde "Bir Zamanlar Anadolu"da filmiyle Büyük jüri ödülüne değer görüldü.

Yönetmenin geçen yıl "Kış Uykusu" ile aldığı Altın Palmiye, Yılmaz Güney'in "Yol" filminin ardından ikinci kez bir Türk filmine verilmişti. 

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