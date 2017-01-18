Emin Alper'e Almanya'dan ödül

Berlin Güzel Sanatlar Akademisi 42 yaşıdaki Emin Alper’e olağanüstü olarak nitelediği filmleri „Beyond the Hill“ (Tepenin Ardı) ve “Frenzy” (Abluka) dolayısıyla Büyük Sanat Ödülü'nü verdi. 15 bin euro tutarındaki ödül 18 Mart’ta Berlin’e hükümet eden Belediye Başkanı Michael Müller tarafından Emin Alper’e takdim edilecek.

Emin Alper'in her iki filmini olağanüstü bir sinema diliyle perdeye yansıttığını belirten jüri, kahramanlarının iç dünyalarından yola çıkarak, görüş ayrılıklarının hakim olduğu Türk toplumunda yaşanan günlük şiddet ortamında Alper’in derin anlamı olan bir tablo oluşturmayı başardığını belirtti.

1974 Konya/Karaman doğumlu Emin Alper İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde ders veriyor.

Emin Alper'in ilk uzun metrajlı filmi 'Tepenin Ardı', 62. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde de ödül almıştı. Alper, Berlinale'de genç sinemacılara ve yenilikçi yapıtlara ayrılan Forum bölümünün en prestijli ödülü sayılan Caligari Ödülü'ne layık bulunmuştu. Emin Alper'in senaryosunu da yazdığı bu film festivalda ayrıca En İyi İlk Film Özel Mansiyon Ödülü'nü de kazanmıştı..

Berlin Güzel Sanatlar Akademesi Berlin Eyaleti’nin dönüşümlü himayesi altında her yıl büyük sanat ödülü veriyor. Ayrıca her biri 5 bin euro tutarında 6 sanat ödülü veriliyor.