T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat
Deutsche Welle

Emin Alper'e Almanya'dan ödül

Berlin Güzel Sanatlar Akademisi’nin Büyük Sanat Ödülü'ne bu yıl Türk yönetmen ve senarist Emin Alper layık görüldü

18 Ocak 2017 20:35

Berlin Güzel Sanatlar Akademisi 42 yaşıdaki Emin Alper’e olağanüstü olarak nitelediği filmleri „Beyond the Hill“ (Tepenin Ardı) ve “Frenzy” (Abluka) dolayısıyla Büyük Sanat Ödülü'nü verdi. 15 bin euro tutarındaki ödül 18 Mart’ta Berlin’e hükümet eden Belediye Başkanı Michael Müller tarafından Emin Alper’e takdim edilecek.

Emin Alper'in her iki filmini olağanüstü bir sinema diliyle perdeye yansıttığını belirten jüri, kahramanlarının iç dünyalarından yola çıkarak, görüş ayrılıklarının hakim olduğu Türk toplumunda yaşanan günlük şiddet ortamında Alper’in derin anlamı olan bir tablo oluşturmayı başardığını belirtti.

1974 Konya/Karaman doğumlu Emin Alper İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde ders veriyor.

Emin Alper'in ilk uzun metrajlı filmi 'Tepenin Ardı', 62. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde de ödül almıştı. Alper, Berlinale'de genç sinemacılara ve yenilikçi yapıtlara ayrılan Forum bölümünün en prestijli ödülü sayılan Caligari Ödülü'ne layık bulunmuştu. Emin Alper'in senaryosunu da yazdığı bu film festivalda ayrıca En İyi İlk Film Özel Mansiyon Ödülü'nü de kazanmıştı..

Berlin Güzel Sanatlar Akademesi Berlin Eyaleti’nin dönüşümlü himayesi altında her yıl büyük sanat ödülü veriyor. Ayrıca her biri 5 bin euro tutarında 6 sanat ödülü veriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Berlin Güzel Sanatlar Akademisi Büyük SanatTürkEmin AlperGüzel Sanatlar Akademisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24