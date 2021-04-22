Emilia Clarke, Secret Invasion ile Marvel kadrosuna katılıyor

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Daenerys Targaryen karakteriyle tanınan oyuncu Emilia Clarke, Disney Plus'ta yayınlanacak olan Marvel dizisi Secret Invasion'ın kadrosuna katılmak için son görüşmeleri yapıyor. Clarke, daha önce adı duyurulan dizide Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir ve Olivia Colman ile birlikte rol alacak.

Beyazperde'nin haberine göre; geçtiğimiz yıl bir geliştirme projesi olarak duyurulan Secret Invasion, Marvel’in Disney Plus için planladığı birçok diziden sadece biri. Samuel L. Jackson, Marvel evrenindeki ikonik Nick Fury rolünü yeniden canlandırırken, Ben Mendelsohn da Captain Marvel filminde olduğu gibi Skrull Talos'u oynayacak.