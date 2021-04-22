T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Emilia Clarke, Secret Invasion ile Marvel kadrosuna katılıyor

22 Nisan 2021 11:36

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Daenerys Targaryen karakteriyle tanınan oyuncu Emilia Clarke, Disney Plus'ta yayınlanacak olan Marvel dizisi Secret Invasion'ın kadrosuna katılmak için son görüşmeleri yapıyor. Clarke, daha önce adı duyurulan dizide Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir ve Olivia Colman ile birlikte rol alacak.

Beyazperde'nin haberine göre; geçtiğimiz yıl bir geliştirme projesi olarak duyurulan Secret Invasion, Marvel’in Disney Plus için planladığı birçok diziden sadece biri. Samuel L. Jackson, Marvel evrenindeki ikonik Nick Fury rolünü yeniden canlandırırken, Ben Mendelsohn da Captain Marvel filminde olduğu gibi Skrull Talos'u oynayacak. 

Game of ThronesEmilia ClarkeMarvelSamuel L. Jackson
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24