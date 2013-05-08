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Sağlık

Emilerek temizlenen emzik alerjiden koruyor

Yapılan bir araştırmaya göre, temizlik için emziği emen ebeveynlerin bebeklerinin, 1,5 yaşına geldiklerinde alerjik egzamaya yakalanma riskleri diğerlerinden az

08 Mayıs 2013 14:00

İsveç'te yapılan bir araştırma, emziklerin ebeveynler tarafından "emilerek temizlenmesinin" bebekleri alerjiden koruyabileceğini ortaya koydu.

Gothenburg Üniversitesi'nde yapılan araştırması, basit bir uygulamanın alerjiye karşı koruma sağlayabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, doğumdan itibaren 184 ebeveynin bebekleri 6 aylık olana dek emzikleri hangi yöntemle temizlediğini araştırdı.

Katılımcıların çoğunun, yere düştükten sonra emziği musluk suyuyla yıkadığı ve bebeğe verdiği görüldü. Temizlemek için, bazı ebeveynlerin emziği kaynattığı, bazılarınınsa emdiği gözlendi. Temizlik için emziği emen ebeveynlerin bebeklerinin, 1,5 yaşına geldiklerinde alerjik egzamaya yakalanma risklerinin diğerlerinden az olduğu belirlendi.

Pediatrics dergisinde yayımlanan araştırmada, bu bebeklerde üst solunum yolları enfeksiyonu riskinin de diğerlerinden düşük olduğu vurgulandı.

Tükürüğün birçok bakteri ve virüs içerdiğini, emziği emerek ebeveynlerin bebeklerine bunları aktardığını belirten araştırmacılardan Agnes Wold, karmaşık ağız mikro florasının erken oluşmasının bağışıklık sisteminin sağlıklı olgunlaşmasına katkıda bulunduğunu ve böylece bebeğin alerjiyle daha iyi "mücadele edebildiğini" açıkladı.

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