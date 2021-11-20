EMEP Genel Başkanı Akdeniz: Halk ittifakı için görüşmelerimiz sürüyor

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'na alternatif olarak kurulması planlanan üçüncü ittifaka ilişkin olarak görüşmelerin sürdüğünü belirten Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, "Sol Parti ve TKP ile üçlü görüşmelerimiz devam ediyor. Güç birliği için ortak bir deklarasyon yazım aşamasındayız. EMEP olarak çağrımız HDP’yi de kapsıyor, Türkiye İşçi Partisi’ni de kapsıyor. HDP ile de görüştük, MYK’da değerlendiriyorlar” dedi.

EMEP’in geçen yıl düzenlediği 9. Kongresinde üçüncü blok çağrısı yaptığını ve bir yıldır bu doğrultuda çalıştıklarını belirten EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, “üçüncü ittifak” çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye iki kutuplu ittifaka mecbur değil. Halk ittifakını oluşturmamız gerekiyor. Biz de bu doğrultuda üçüncü blok çağrımızı geçen yılki 9. kongremizde aldığımız kararla yapmıştık. Bir yıldır bu çalışmayı yürütüyoruz ve yaklaşık 4 aydır önemli bir ivme kazandı, olgunlaşmaya başladı.

"Güç birliği için deklarasyon yazıyoruz"

Üçüncü ittifak kapsamında Sol Parti ve TKP ile üçlü görüşmelerimiz devam ediyor. Bu toplantılar dördüncü ayında. Halk güçlerine ortaklaşma çağrısı ve güç birliği için ortak bir deklarasyon yazım aşamasındayız. Biliyorsunuz HDP, tutum belgesini açıkladı ve onlar da görüşmelere başladı. Bizi de ziyaret ettiler, genel başkan yardımcıları düzeyinde olumlu bir görüşme gerçekleşti. Şimdi onlar Merkez Yürütme Kurulları’nda (MYK) değerlendiriyorlar.

"İttifakın içinde sendikalar da var"

Bizim EMEP olarak çağrımız HDP’yi de kapsıyor, Türkiye İşçi Partisi’ni de kapsıyor. Üçlü görüşmelerimize Türkiye Komünist Hareketi ile Halkevleri de bir dönem dahil oldu. Onlarla da ikili temas devam ediyor. HDP-TİP-Sol Parti ya da HDP-TİP-EMEP anlaştı şeklindeki haberler spekülatif oluyor ve çok daha geniş bir ittifak çıkabilecekken dar ittifakların doğmasına neden olabiliyor. Bu ittifakın içerisinde çok bileşen var, hatta sendikalar, meslek örgütleri de bulunuyor. Emek, demokrasi, özgürlük güçlerini kapsayan ve iki egemen blok dışında kalan bütün güçleri bir ittifak çatısı altında birleştirmeyi hedefliyoruz. Bu bir sabır işi, görüşmeler devam ediyor. HDP de henüz bir karar almış değil ancak kendi MYK’sında değerlendiriyor. Biz EMEP olarak en geniş iş birliğini arzuluyoruz.”