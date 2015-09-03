EMEP: Demirtaş'ın açıklamasını doğru bulmuyoruz, kararımız ittifak hukukuna aykırı değildir

Emek Partisi (EMEP), kurucu başkanı HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel'in seçim hükümetinde yer alması için yapılan bakanlık teklifini kabul etmemesini eleştirerek, "İttifak hukukuna aykırı davrandı" ifadelerini kullanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yanıt verdi.

"Partimizin kararı, HDP ile olan ittifak hukuku açısından herhangi bir yanlışlık içermemektedir" ifadelerini içeren EMEP açıklamasında, Demirtaş'ın ifadelerinin doğru bulunmadığı belirtilerek, "Bu tartışmanın partimiz ve HDP yönetimi açısından basın üzerinden sürdürülmesinden yana olmadığımızı bu vesile ile vurgulamak istiyoruz" dendi.

EMEP tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Partimizin kararı, HDP ile olan ittifak hukuku açısından herhangi bir yanlışlık içermemektedir.

Partimizin, hükümette yer almayı kabul etmemesi ve Levent Tüzel’e yapılan bakanlık teklifini reddetmesi bir süredir kamuoyunda tartışılıyor.

Son olarak HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, “EMEP’in ve Levent Tüzel’in tutumunun ittifak hukuku ile bağdaşmadığı” yönünde bir açıklaması çeşitli basın organlarında yer almıştır.

Sayın Demirtaş’ın bu açıklamasını doğru bulmadığımızı ve bu tartışmanın partimiz ve HDP yönetimi açısından basın üzerinden sürdürülmesinden yana olmadığımızı bu vesile ile vurgulamak istiyoruz.

Partimizin kararı, HDP ile olan ittifak hukuku açısından herhangi bir yanlışlık içermemektedir. Aksine ittifak hukuku böylesi farklı tutum ve yaklaşımların olabileceğini içeren bir hukuktur. Partimiz bugüne kadar üzerinde mutabık olduğumuz ittifak hukukuna uygun davranmıştır. Sayın Demirtaş bunu en iyi bilen kişilerden birisidir.

Partimizin Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantı halindedir. Siyasi gelişmeler ve seçimler konusundaki değerlendirme ve kararını kamuoyuyla en kısa sürede paylaşacaktır.

Demokrasi güçlerinin birlikte hareketini ve ortak mücadelesini güçlendirmek konusunda partimiz her dönem üzerine düşeni yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir. Bu konuda özenli ve yapıcı bir tutum içerisinde olmak hepimizin ortak sorumluluğudur diye düşünüyoruz."