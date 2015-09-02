HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Doğu'da seçim yapılacak koşul yok. Bölgeden gelen arkadaşlar iyi şeyler söylemiyor. Eğer anketler Ak Parti'yi çok düşük gösterirse seçimi erteleme yoluna da gidebilirler" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bakanlık teklifini kabul etmeyen HDP'li Levent Tüzel'i de eleştiren Demirtaş, "İttifak hukukuna aykırı davrandı" ifadesini kullandı.

Demirtaş, TBMM'de düzenlediği sohbet toplantısında, bölgede durumun iyi olmadığını, ciddi ihlaller ve iddiaların söz konusu olduğunu dile getirdi. Bölgeden gelen milletvekillerinden aldığı bilgilere göre, operasyonların yapıldığı bölgelerde yerel emniyet ve jandarmadan çok dışarıdan gelen küçük operasyon birliklerinin "sivil katliamlar yaptığını" savunan Demirtaş, "Merkezi bir gladyo örgütü konusunda ben halen ısrarcıyım" ifadesini kullandı.

Demirtaş, şunları kaydetti:

‘Doğu’da seçim yapılacak koşul yok’

"Bugün yaptığımız toplantıda, bilgilendirme yapan hiçbir vekilimiz bölgede 'seçim koşulu vardır' demedi, diyemedi. 'Bu koşullarda sandık kurulması, seçim kampanyası yapılması imkansız' dedi. AKP'nin de istediği zaten bu. İstese seçim koşullarını bir günde oluşturabilirler. Zannedersem hükümet bunu bir plan ve program çerçevesinde yürütüyor. Cumhurbaşkanı da '1 Kasım, 7 Haziran gibi olmayacak' dedi. Saray sandıkları el koyacak, nasıl ki devlete, parlamentoya, hükümet el koyduysa, darbe yaptıysa görülen o ki sandıklara böyle bir baskı hazırlığı yapılıyor. Oyları düşmeye devam ederse seçimi erteleyebilirler iptal edebilirler. Bu seçenekler ciddi görünüyor şu anda. Doğuda şu anda seçim yapılabilecek koşullar maalesef yok. Seçimi erteletmeyi, iptal etmeyi her türlü kılıfa uydurabilirler. Cumhurbaşkanı kendi yetkisini de kullanabilir ya da parlamentodan da çıkartmaya çalışabilir.”

‘Tezkereye hayır diyeceğiz’

HDP Eş genel başkanı Demirtaş, boykot ve seçime girmeme gibi bir gündemlerinin olmadığını, seçim güvenliğinin sağlanması için çalıştıklarını kaydetti. Demirtaş, yarın Genel Kurul'da TSK'nın Sınır ötesi operasyonu tezkeresine "hayır" diyeceklerini, HDP'li bakanların da şüphesiz "hayır" oyu kullanacaklarını bildirdi.

Yüzde 20 hedefi

Demirtaş, seçimde yüzde 20'yi hedef olarak koyduklarını ve bunu aşmak için çalışacaklarını dile getirdi.

PKK'ya doktor cinayeti tepkisi

Diyarbakır'da PKK tarafından öldürülen doktorla ilgili Demirtaş, "Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar asla kabul edilemez. Bunu kesinlikle lanetliyoruz. Sağlıkçılara ve sağlıkla ilgili yerlere saldırılar en ahlaksız savaş koşullarında bile kabul edilemez. Dokunulmazlıkları vardır" değerlendirmesinde bulundu.

İpek Grubu'na operasyon

Medya operasyonu siyasi bir operasyonudur. Bu operasyon derhal durmalı.

İmralı'ya özel oda yapıldı

Marangoz İmralı’ya gitti büyük bir masa yapıldı. Hatta çay kahve makinalarının konulduğu bir oda yapıldı. Ama bu odaya ne biz ne de devlet gidebildi. Eğer izin verilseydi Öcalan silah bırakılmasına yönelik kongre çağrısını yapacaktı. Neden böyle oldu bilemiyoruz.

Levent Tüzel'in bakanlık teklifini reddetmesi