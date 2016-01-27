Emenike ile anlaşan West Ham United, Burak Yılmaz'dan vaz mı geçti?

Fenerbahçe ile West Ham United, Emmanuel Emenike'nin transfer için anlaşma sağladı. Nijeryalı futbolcu,bundan böyle Premier Lig'de forma giyecek.

Fanatik'te yer alan habere göre; Sarı-lacivertli kulüp, Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı West Ham United ile bugün yapılan görüşmede anlaşmaya vardı. Al Ain takımı ile yolları ayrılan Nijeryalı futbolcunun Emmauel Emenike'nin 48 saat içerisinde doktor kontrolünden geçip, Premier Lig kulübü ile resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Bu transfer sonrası West Ham United'ın, Galatasaraylı Burak Yılmaz'ın transferinden tamamen vazgeçmesi bekleniyor.