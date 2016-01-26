Mehmet Demirkol: Biz oyuncuları mal gibi görüyoruz!

NTV'de yayınlanan 'Spor Servisi" programının sunucusu Mehmet Demirkol, Sneijder ve Muslera'nın satışa çıkarıldığı yönündeki iddialar hakkında konuştu. Galatasaray'ın zor günlerden geçtiğini belirten Demirkol, "Oyuncunun gitmek isteyip istememesi de önemli. Biz oyuncuları mal gibi görüyoruz. 'Satılmalı' deniyor, ama belki de futbolcu istemiyor" dedi. Demirkol ayrıca, Sarı-kırmızılı ekibin dünyada en çok para kazanan 21'inci kulüp olduğunu hatırlatarak, sorunun para kazanmakta değil, bütçe yapmakta olduğunu söyledi.

Mehmet Demirkol'un NTV Spor canlı yayınındaki açıklamaları şöyle:

"Burak Yılmaz'ın şu anda beğenilmemesine rağmen iyi bir performansı var. Taraftar da koptu bir anda Burak'tan. Umarım pişman olunmaz. Sadece Galatasaray penceresinden bakamıyorum. EURO 2016 açısından bakmak lazım. 140 maçta 81 gol az iş değil. Elimizdeki tek santrfor Burak. Siz Cristiano Ronaldo'ya ve Lionel Messi'ye bakmayın. Orada başka bir şey oynanıyor.

"Gitmek isteyip istememesi önemli"

Muslera'yla da ilgili de 'satılık' haberleri var. Galatasaray için idare etmesi zor bir dönem. Gitmek isteyip istememesi de önemli. Biz oyuncuları mal gibi görüyoruz. 'Satılmalı' deniyor, ama belki de futbolcu istemiyor. Sonunda iş nereye bağlanıyor? Burak ile taraftar arasında bir kopma var, tamam. Ama Muslera ve Sneijder'i gönderip taraftarla barışık kalmak kolay olmaz.

"Donk'u alacağına Chedjou'da ısrar et"

Mustafa Denizli'nin de büyük şansı var. Şu oyunun yarısını Hamza Hamzaoğlu'nun takımı sergileseydi neler söylenirdi Hamza hoca için? Saygı herhalde bu. Artık biraz daha yüksek sesle söyleyebilirim. Galatasaray dünya çapında bir orta sahasını kaybetti. Felipe Melo'nun yerini doldurmak zorundasın ve o yeri sen orta-üst bir Süper Lig takımının stoperiyle mi dolduracaksın? Kasımpaşa'da orta saha oynamakla, Galatasaray'da oynamak bir mi? O zaman git Chedjou'da ısrar et. Dünyada bu kadar orta saha dururken, stoper alınır mı?

"Sinan Gümüş mü iyi, Galatasaray mı kötü?"

Sinan Gümüş'e büyük destek var. Son maçta oyundan çıkması bence de büyük hata. Çünkü Sneijder'le birlikte en çok uğraşan oyunculardan biriydi. Ama kendi kendime de soruyorum: Sinan büyük bir atılım mı yaptı, yoksa Galatasaray'ın mı seviyesi çok düştü? Bana ikincisi gibi geliyor. Mustafa hocanın bunda çok büyük sorumluluğu var. Maçın adamı kim? Umar Aminu. Hakikaten haftaya damgasını vuran oyuncu. 3 büyükler dışında çok fazla oyuncu konuşmuyoruz burada genelde. Keyif verdi izlerken.

"Para kazanmak değil, bütçe yapamamak"

Galatasaray dünyada en çok para kazanan 21'inci kulüp. Bizim sorunumuz para kazanmakta değil, bütçe yapmakta. Çok para girerken stadını da devlet yapıyor. Yani çok ciddi bir para çıkışın da olmuyor. Açıklama yapılıyor dün, salon kredisiyle Alex Telles alınmış. Bunu sen, ben yapsak banka tepemize çöker. Çok acayip. Bu genel bir problem bu arada. Fatih İşbecer'in 'Galatasaray fakirleşirken birileri zenginleşmiş' sözünü çok önemsiyorum. Hiçbir şeyin üstünü kapatmayacaksın. Açık açık konuşacaksın.

"İstatistikler korkunç"

Galatasaray'ın istatistikleri de korkunç. Fatih Terim döneminde Scott Piri'yle sprint üzerine çalışılırken, Mancini geldiğinde dayanıklılık üzerine yaptı çalışmayı... Oyuncu bunlardan etkilenir. Bu değişimler bir anda olmaz. Şu anda çalışan Stefano bu işin en iyisi Türkiye'de ama kolay değil bu kadar kısa sürede."