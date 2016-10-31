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Spor

Emenike gollere sevinmedi!

Fenerbahçe'nin 5-0 kazandığı Karabükspor maçında yedek kulübesinde bekleyen Emenike'nin gollere sevinmemesi tepki çekti

31 Ekim 2016 11:38

Emmanuel Emenike, Fenerbahçe - Kardemir Karabükspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.

Dick Advocaat'tan kendisini ikinci yarıda oyuna almasını bekleyen Emenike'nin moralinin bozuk olduğu görüldü. Nijeryalı oyuncu ikinci yarıda atılan gollerin hiçbirine sevinmedi.

Emenike son olarak Instagram hesabından Fenerbahçe fotoğraflarını kaldırmasıyla gündeme gelmişti. 29 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, bu olayın Fenerbahçe ile bir ilgisinin olmadığını, Twitter hesabında fotoğrafların halen durduğunu söylemişti.

 

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