Emenike gollere sevinmedi!

Emmanuel Emenike, Fenerbahçe - Kardemir Karabükspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.



Dick Advocaat'tan kendisini ikinci yarıda oyuna almasını bekleyen Emenike'nin moralinin bozuk olduğu görüldü. Nijeryalı oyuncu ikinci yarıda atılan gollerin hiçbirine sevinmedi.

Emenike son olarak Instagram hesabından Fenerbahçe fotoğraflarını kaldırmasıyla gündeme gelmişti. 29 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, bu olayın Fenerbahçe ile bir ilgisinin olmadığını, Twitter hesabında fotoğrafların halen durduğunu söylemişti.