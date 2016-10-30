1 penaltı, 1 kırmızı kart, 5 gol; Fenerbahçe uyanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Karabükspor'u 5-0 mağlup etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve ev sahibi Fenerbahçe'nin baştan sona üstünlük kurduğu maçta sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Van Persie (pen.), 45+2'de Skrtel, 48'de Van Persie, 52. dakikada Aatif ve 53. dakikada Lens kaydetti.

Öte yandan Karabükspor Ceyhun Gülselam'ın 2. sarı karttan kırmızı kart görmesiyle maçın 29. dakikasından itibaren 10 kişi oynadı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 15'e yükseltirken Kardemir Karabükspor 12 puanda kaldı.

Dakika 17: F.Bahçe atağında içeriye gönderilen topta Skulason, Mehmet Topal'ı düşürdü. Penaltı! Vuruşu kullanan Van Persie 18. dakikada topu ağlara gönderdi: 1-0.

Dakika 29: Ceyhun Gülselam Lens'i düşürdü ve 2. sarıdan kırmızı kartı gördü. Karabükspor 10 kişi kaldı.

Dakika 45+2: Volkan Şensol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada Skrtel boş pozisyonda vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Dakika 48: Lens'in pasında Şener sağ çizgiye indi. İçeriye pasında Van Persie topu boş kaleye gönderdi: 3-0.

Dakika 52: Van Persie'nin pasında Aatif bomboş topla ilerledi. Ahmet Şahin ile karşı karşıya kaldığı esnada düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-0.

Dakika 53: Volkan Şen sol kanattan topla hareketlendi. Çizgiye indi ve pasında Lens uygun pozisyonda vuruşunu yaptı. Topu ağlarla buluşturdu: 5-0.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı süren Gregory van der Wiel, Jose Fernandaove Ozan Tufan tamını yalnız bıraktı.

Öte yandan Mehmet Topal geride kalan 8 haftada 3 kız sarı kart gördüğü için ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertle futbolcu Kardemir Karabükspor mücadelesinde de kart görmesi durumunda haftaya deplasmanda Akhisar Belediyespor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Karabükspor'da 2 sakat 1 cezalı

Kardemir Karabükspor'da Kokalovic ile sezon başından bu yana sakatlığından dolayı forma bulamayan Alexe, Fenerbahçe maçında da takımını yalnız bıraktı. Öte yandan geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir ile karşılaşan Kardemir Karabükspor'da ceza sınırında bulunan Barış, sarı kart görerek bu maçta cezalı olduğundan dolayı forma giyemedi.

Aatıf sürprizi

Fenerbahçe'nin Sivasspor'dan renklerine bağladığı Aatif Chahechoue, ilk on birde sahaya çıktı. Teknik direktör Dick Advocaat'ın Şampiyonlar Ligi'nde şans tanımadığı Aatif Chahechoue, Kardemir Karabükspor ile oynanan maçta ilk on birde görev aldı.