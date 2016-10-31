"Kaşar hakemler Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'ı iki maçla hayata döndürdü"

Spor yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin kazandığı Konyaspor ve Karabükspor maçlarında, hakem kararlarıyla Aziz Yıldırım'ın hayata döndüğünü ileri sürdü.

Sabah gazetesi spor yazarı Ahmet Çakar'ın, Fenerbahçe-Karabükspor maçını değerlendirdiği "Fırat kalkanı" başlıklı yazısı şöyle:

Fırat kalkanı

Hangi Aydınus’tan bahsediyorum biliyor musunuz? Hani şu geçen hafta G.Saray- Trabzon maçını yöneten Aydınus’tan...

Türk futbolunda bana bundan sonra bir çok şeyin rahmani olduğunu anlatmasınlar... Geçen hafta Fenerbahçe, Bülent Yıldırım'ın Konya lehine çalmadığı bir penaltı sonrası galip geldi. Dün gece de Fırat Aydınus sahne aldı. Adeta Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı ya da hamisi edasıyla ilk 20 dakikada maçı bitiriverdi.



Hangi Fırat Aydınus'tan bahsediyorum biliyor musunuz? Hani şu geçen hafta Galatasaray- Trabzon maçını yöneten. Orada Podolski omzundan tutulup, düşürülüyor, Fırat Aydınus "devam" diyordu. Dün gece ise çok daha hafifi bir pozisyonda "cart" diye penaltıyı verdi. Daha sonra itirazlar filan Ceyhun'a ilk sarı kart, kısa bir süre sonra da ikinci sarı karttan gelen kırmızı kart.



Aslında maç, orada bitti. Fenerbahçe hem öne geçmiş hem de rakip 10 kişi kalmıştı ki bu maçın dönmesi söz konusu bile olamazdı. Zaten de öyle oldu. Sıkıntı şu; Fenerbahçe'nin hakeme ihtiyacı olmamalı. Doğru-düzgün hakem kararlarıyla maç 11'e 11 oynansaydı, Fenerbahçe yine kazanabilirdi ama dün gece yaşananlar futbol adına utanç vericidir. Aslında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçen yıl "Kaşar hakemleri istemiyoruz" demişti.



Kaşar hakemi "Yaşlı ve yolun sonuna gelmiş" hakemler olarak kastettiğini biliyoruz. Yani Konyaspor- Fenerbahçe maçının hakemi Bülent Yıldırım ve dün geceki karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus gibi. Kaşar hakemler Fenerbahçe'yi ve Aziz Yıldırım'ı iki maçla hayata döndürdüler.



Görünen o ki bundan sonra Aziz Yıldırım da tam bir kaşarsevici olacak.



Bir gizli güç, 3 büyüklerin lig yarışından erken kopmalarını istemiyor. Sanki kara bir el, düğmeye basıp belli yerlerde devreye giriyor ve ligi dengeliyor. Bu söylediğim asla senaryo değil. Bunu geçtiğimiz yıllarda da gördük. Galiba TFF Başkanı Yıldırım Demirören çok haklıymış. İki hafta önceki özel röportajında "Fenerbahçe mutlaka yukarı çıkacaktır" dedi ve Sayın Demirören'in bu öngörüsü de hemen gerçekleşiverdi.