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Spor

Emenike, Fenerbahçe kampından ayrıldı

Geçtiğimiz sezon içinde taraftarla sıkça sorun yaşayan Nijeryalı sezonu 4 golle tamamlamıştı

07 Temmuz 2015 10:46

Emmanuel Emenike, transfer görüşmeleri yapmak için Fenerbahçe'nin kamp yaptığı Topuk Yaylası'ndan ayrıldı.

Transferde fırtına gibi esen Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları da sürüyor. Emmanuel Emenike transfer görüşmesi yapmak için takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası Tesisleri'nden ayrıldı.

Belinde ağrıları bulunan önceki günlerde İstanbul'a giderek MR çektiren Emenike daha sonra tekrar kampa katılarak takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etmişti.

Geçtiğimiz sezon içinde taraftarla sıkça sorun yaşayan Nijeryalı sezonu 4 golle tamamlamıştı.

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