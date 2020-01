Nani imzayı attı: Her an, her dakika her şeyimi vermeye çalışacağım

Fenerbahçe'nin 3 yıllığına anlaşmaya vardığı Portekizli yıldız futbolcu Luis Nani, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda, yaklaşık 10 bin taraftarın önünde resmi sözleşmeyi imzaladı. İmza töreni sonrasında açıklama yapan Nani, "Her an, her dakika her şeyimi vermeye çalışacağım" dedi.

İmza töreninin ardından Sportif Direktör Giuliano Terraneo ile birlikte düzenlenen basın toplantısına katılan 17 numaralı sarı-lacivertli formayı giyecek olan Portekizli futbolcu, "Ben kulübün hedeflerini ilk sıraya koyuyorum. Bu sezon ilk hedefim takıma kazanacağım kupalarda yardımcı olmak" ifadelerini kullandı.

'Hayatımın en güzel gününü yaşıyorum'

İmza töreninin öncesinde açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Giuliano Terraneo, Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu ve teknik heyete teşekkür ederek, "Umuyorum bundan birkaç ay sonra daha büyük bir kutlamayı burada yaparız" dedi. Stada gelen herkese teşekkür eden Nani ise, "Hayatımın en güzel gününü yaşıyorum. Fenerbahçe oyuncusu olduğum için mutlu ve gururluyum. Şimdiden doğru bir karar verdiğimi görüyorum. Laflarla değil, sizi sahada mutlu etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Nani, konuşmasında şunları söyledi:

"Taraftarların benim gelişime yaptıkları karşılama beni çok mutlu etti. Başkanımıza ve Terraneo'ya beni buraya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Gururlu olduğumu söylemek istiyorum. Geldiğimden beri geldiğim şey şu; bu ülkede çok kibar, çok güzel insanlar var. Herkese teşekkür ediyorum. Her an, her dakika her şeyimi vermeye çalışacağım.

'Ben bu kulüp için çok çalışacağım ve kalbimi, her şeyimi vereceğim'

"İnsanların bu mutluluğuna sahada karşılık vereceğim. Ben bu kulüp için çok çalışacağım ve kalbimi, her şeyimi vereceğim. Bunun sözünü veriyorum. Ben kulübün hedeflerini ilk sıraya koyuyorum. Bu sezon ilk hedefim takıma kazanacağım kupalarda yardımcı olmak.

Geçen sezon benim için çok iyi geçti. Ondan önceki sezon işler iyi gitmemişti. Orada iyi oynadıkça potansiyelime olan inancımı tekrar kazandım. Kendimi harika hissediyorum. Bu takımın isteklerini yardımcı olabilmek için çalışacağım."

Süper Lig'i tanıyıp tanımadığının sorulması üzerine de Nani, şu yanıtı verdi;

"Birkaç şey duydum. Maçlarını takip edebildiğim bir lig değildi. Galatasaray'ın Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesine girdiğini biliyorum. Derbi maçlarının yüksek dozda geçtiğini biliyorum. Gerçekten zor bir derbi olduğunu biliyorum."