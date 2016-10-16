Emel Sayın, Tarık Akan’la olan anılarını kitaplaştıracak

Türkçe müziğin usta seslerinden Emel Sayın, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda verdiği konserden sonra, Tarık Akan'la olan anılarını anlattığı bir kitap yazdığını söyledi.

Muhabirlerin eylül ayında hayatını kaybeden Tarık Akan’la ilgili soruları karşısında duygulanan sanatçı, “Burası yeri değil ama Kitap yazıyorum. Tarık’ı tüm temiz kalbimle orada anlatacağım” diye konuştu.

Akan’la filmleri olan Sayın, bir dönem birlikte olduğu oyuncuyla ilgili şöyle konuşmuştu: “İsmet’ten sonra aşık olduğum ikinci erkek Tarık’tır. Çok güzel, duygusal ve hoş bir ilişkiydi. Yaşadıklarımdan pişman değilim"