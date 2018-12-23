Emel Müftüoğlu: Papağana çok üzüldüm, Murat Özdemir hasta, tedavi edilmeli

Şarkıcı Emel Müftüoğlu, TV8'deki MasterChef'in eski yarışmacısı Murat Özdemir'in işkence yaptığı papağanla ilgili söylediği "Boğazını sıkmıyor, papağan zaten böyle bağırır" sözlerinin ardından gelen tepkilere yanıt verdi.

TIKLAYIN-Emel Müftüoğlu: Murat Özdemir boğazını sıkmıyor, papağan öyle bağırır

Lincin ve şiddetin her türlüsünün kötü olduğunu anlatmaya çalıştığını söyleyen Müftüoğlu, “Papağanın ölümüne çok üzüldüm ama 'Hayvana eziyet ediyor, Allah belasını versin' cümlesini duyunca da mahvoluyorum” dedi.

Konuyla ilgili Hürriyet gazetesinden Cengiz Semercioğlu'nun sorularını yanıtlayan Müftüoğlu, “Papağanın boğazını sıkmıyor” sözlerini neden söylediğini şu sözlerler açıkladı: "Onu söylediğimde papağanın bacağının kırık olduğunu bilmiyordum. Olayı çok detaylı bilmeden konuştum. Bir gün öncesinde televizyonda haberi gördüm ama yarım yamalak izledim. Ben o yorumu yaptıktan sonra muhabir, papağanın bacağının kırık olduğunu söyledi. İş işten geçmişti."

Kurtarılamayan papağana çok üzüldüğünü ifade eden Müftüoğlu, normal bir insanın böyle bir şey yapmayacağını söyledi.

"Adamın kendi hayvanına o kadar çok zarar verebileceğini düşünemedim" diyen Müftüoğlu, olayları farklı değerlendirdiğini belirterek "Birine saldırıldığı zaman, bende koruma güdüsü oluşur" dedi.

Müftüoğlu, "Bu olayda da onu mu yaptın?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Ben biraz aykırıyım. Olaylara değişik cephelerden bakıyorum, farklı düşünüyorum. Şunu da söylemeliyim, ben şiddetinin her türlüsüne karşıyım. Çocuk, hayvan, kadın, erkek ayırmıyorum. Ama “Hayvana eziyet ediyor, Allah belasını versin” cümlesini duyunca da mahvoluyorum. Sen bir yandan bir şeyi koruyorsun, bir taraftan da 'diğeri kamyon altında kalsın' diyorsun. Böyle bir çelişki olamaz. Böyle bir sevme şekli yok."

Murat Özdemir'e insanca yaklaşılması gerektiğini söyleyen Müftüoğlu, "Adam, hasta. Günah değil mi? Onu daha şefkatle sarıp sarmala, tedavisini yaptır. Daha iyiye yönlendir. Bütün ülke üstüne giderek, cani muamelesi yaparak onu kazanamazsın. Linç etmek canımı sıkıyor" şeklinde konuştu.

Hep mağdurların yanında olduğunu söyleyen Müftüoğlu, "Katil olsaydı?" sorusuna ise "Allah göstermesin. Ben tabii ki psikopatları, katilleri, tecavüzcüleri savunmuyorum, şiddetin her türlüsüne karşıyım. Biz Müslüman bir ülkeyiz. Aç Kuran’ı oku; insanlar birbirlerini incitmemeli, kırmamalı. Çünkü bunun üzerine kurulu dinin çocuklarıyız biz" yanıtını verdi.

Sosyal medyada ilk kez linç edildiğini ifade eden Müftüoğlu, bu olayla her canlının sosyal medya şiddetini bir gün tadacağını gördüğünü söyledi.

Yaptığı açıklamaya gelen yorumlardan dolayı sinirlerinin bozulduğunu ifade eden Müftüoğlu, "Neden içlerinde bu kadar nefret biriktiriyorlar? Mesela biri, benim için 'Midesiyle birlikte beynini de aldırmış' diye yazmış. Bu ne şimdi? Ne kadar dangalakça bir yazı! Ben kimseyi kırmak istemiyorum. Bu dünyaya geldim, gidene kadar kimsenin canını yakmak istemiyorum" şeklinde konuştu.

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