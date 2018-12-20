Emel Müftüoğlu: Murat Özdemir boğazını sıkmıyor, papağan öyle bağırır

TV8'deki MasterChef'in eski yarışmacısı Murat Özdemir, geçen pazartesi akşamı bir papağana işkence yaptığı videoyu sosyal medyada paylaştı. Konu hakında şarkıcı Emel Müftüoğlu'ndan tepki çeken bir açıklama geldi: "Papağanın boğazını sıkmıyor, papağan zaten böyle bağırır."

Tepki gören Murat Özdemir, İstanbul Ortaköy'deki evinde gözaltına alındıktan sonra akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Katıldığı bir davette '2. Sayfa' muhabirleri tarafından görüntülenen sanatçı Emel Müftüoğlu konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Çocukluğumdan beri inanılmaz hayvan sevgisiyle büyümüş, meraklı bir çocuktum. Bütün hayvanlara karşı ama... Karıncasına da, yılanına da, örümceğine de.... Böyle çok sevgi dolu... Böyle bir genetikle doğmuşum.

Papağanlar benim uzmanlık alanımdır. Papağanın boğazını sıkmıyor, papağan zaten böyle bağırır. O öyle bağırınca o da korkmuş onun karşılığında... Gördüm, inceledim o hareketi. Fakat sağlıklı bir arkadaşımız değil tabii, Allah şifasını versin."

Emel Müftüoğlu, muhabirlerin ''Veteriner inceleme yaptı, papağanın ayağı kırılmış'' hatırlatması üzerine ise ''Şaka yapıyorsunuz! Allah korusun'' dedi.