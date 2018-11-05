Emel Korkmaz, Ali İsmail'in 'yarım kalan hayallerini' gerçekleştirmek için koşacak

Gezi eylemleri sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın düşlerini hayata geçirmek üzere kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı, bu yıl 40. düzenlenecek Vodafone İstanbul Maratonu'nda Emel Korkmaz ile birlikte gençlerin eğitimine katkı sağlamak için koşacak.

Ali İsmail Korkmaz Burs Fonu'nda toplanan bağışlarla burs desteği sağladıkları öğrenci sayısını 160'a çıkarmayı hedefleyen ALİKEV, bugüne dek 115 öğrenciye eğitim bursu sağladı. Vakıf, bu yıl daha çok gence umut olmak, gençlerin eğitimlerine ve aydınlık yarınlarına katkı sağlamak için İstanbul Maratonu’nda yerini alacak.

T24'e konuşan Emel Korkmaz, Ali İsmail'in yaşamından ayrıntılara değinerek, onun 'özgür bir dünya' kurmak için yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Korkmaz, herkesi İstanbul Maratonu'na davet ederken, "11 Kasım'da Ali İsmail Burs Fonu için koşacağım. Hep birlikte Ali İsmail'i haykıya haykıra koşalım, sizleri de yanımda bekliyorum" dedi.

'Toplum İçin Gençlik' grubu

Ali İsmail'in henüz 17 yaşındayken arkadaşlarıyla organize ederek yardım faaliyetlerine başladığını aktaran Korkmaz, "'Toplum İçin Gençlik' adında bir grup kurdu. O projede yaptığı ilk iş okul bahçesini temizlemek oldu. Daha sonra huzurevine gitme fikri doğdu. Arkadaşlarıyla paylaştığında bazıları 'Biz yol masrafını karşılayamayız, böyle bir imkanımız yok' dedi. Ali İsmail, 'Siz yeter ki gelin, ben karşılarım' dedi ve dolmuş işleten bir komşumuzla konuştu. O zaman Ali İsmail'den 60 TL istemişti, büyük bir paraydı tabii. Hatta Ali İsmail aldığı notlarda bu parayı parantez içinde 'Oha' diye yazmıştı. Ama bir şekilde gittiler. Yaşlılara kitap okudular, onlarla sohbet ettiler. Günümüzde gençlerin yaşlılarla pek arası yok. O, bunu başarmıştı" dedi.

"Engelli kardeşleri için kapak topladı,

onları yıkayıp teslim etti"

Korkmaz, Ali İsmail için yardımlaşmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Kimsesizler yurduna giderek oradaki çocuklara hediyeler götürdü. Köye her gittiğimde gözlerimin önünde canlanır; topladığı kitapları getirip yatağının ucuna koyardı, 'Anneciğim, bunlara dokunma, biz bunları köy okullarındaki çocuklara vereceğiz' derdi. Biz de köyde yaşıyoruz, köy çocuğuyuz ama daha ulaşılması zor olan köylere götürdü o kitapları. Engelli kardeşleri için kapak topladı, o kapakları yıkayıp teslim etti verilmesi gereken yerlere" şeklinde oğluyla olan anılarını paylaştı.

"Keşke Ali İsmail'i o gün kaybetseydim"

Korkmaz, Gezi eylemleri sırasında Eskişehir'de darp edilerek öldürülen Ali İsmail için, "Ali İsmail 14 yaşındayken açık kalp ameliyatı geçirdi. Ben hep 'Keşke Ali İsmail'i o gün kaybetseydim' diyorum" dedi.

Ali İsmail'in üniversite dönemini de anlatan Korkmaz, vakfın kuruluşuna dair de şunları söyledi:

"Üniversiteye Eskişehir'e çok severek gitti. İki tercihi vardı zaten; İzmir ya da Eskişehir. Hep şunu diyorum: Keşke kazanmasaydı. Ancak keşkelerin hiçbir etkisi olmuyor.

"Mütercim tercümanlık istiyordu ancak puanı yetmiyordu, İngilizce öğretmenliğini kazandı. O yapabilirdi, hatta ben ona 'Oğlum bir sene daha hazırlan' dedim, o da 'Ben masrafa sokmak istemiyorum sizi' demişti. Üniversiteyi okurken çalışıp istediğim bölüme geçebilirim demişti ama daha senesi dolmadan Alimi elimden aldılar.

"Evde otursak ona haksızlık yapmış olurduk"

"Çok büyük bir acı yaşadık ama sadece Ali İsmail'in acısını yaşayarak evde oturursak ona haksızlık yapmış oluruz dedik. Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nı kurmaya karar verdik. Bu vakıf için en büyük emeği ağabeyi Gürkan verdi. Gürkan için Ali İsmail bir evlattı. Gürkan şöyle bir şey söylemişti: 'Evlat sevgisini yaşamadan evlat acısını yaşadım.' O bana çok dokunmuştu, çok canımı yakmıştı.

"Ali İsmail'in yarım kalan işlerininin devamını getirebilmek için bu vakfı kurduk. Yaptığımız her şeyde canım yanıyor ama Ali İsmail'i yaşatmak, insanların onu sahiplenmesi, benim ayakta durmamı sağlıyor. Milyonlarca insanın kalbine girdi Ali İsmail. İnsanlar onu evladı gibi gördü. Onun için ayaktayım şu anda."

"Ali İsmail o kadar şeyi yapmışken, ben yapamam diyemem"

3 sene önce maratondan haberdar olduklarını belirten Emel Korkmaz, Gürkan Korkmaz'ın "Anne İstanbul'da koşar mısın?" teklifini "Ali İsmail o kadar şeyi yapmışken, ben yapamam diyemem" diyerek kabul etmiş. "İyi ki katılmışım çünkü yüzlerce insanla tanıştım, yüzlerce insan Ali İsmail için koşmaya başladı. Daha önce koşmayan insanların "Bugün Ali İsmail için koşuyoruz" dediklerini belirten Korkmaz, bu duygunun ona güç verdiğini söyledi.

Hedef 160 öğrenciye burs

Bu yıl ALİKEV'in maratondaki üçüncü senesi. İlk sene oluşturulan burs fonuyla 55 öğrenciye, ikinci sene 115 öğrenciye burs verdiklerini belirten Korkmaz, bu yıl hedefilerinin 160 öğrenciye burs verebilmek olduğunu söyledi. "Burs verdiğimiz çocuklarla bire bir görüşüyoruz. İlk başta çekine çekine mülakata geliyorlar ama sonra 'Biz böyle bir şey beklemiyorduk' diyorlar" diye konuşan Korkmaz, katıldıkları koşu etkinlikleriyle birlikte burs fonuna da dikkat çekmek istediklerini belirtti.

"En az 21 km yürüyoruz ya da koşuyoruz. Ali İsmail'i haykıra haykıra, onu anarak yürüyoruz ve hiç yorgunluk hissetmiyoruz" diyen Korkmaz, "Zaman zaman duygulandık, ağladık güldük, ama onu haykırarak o maratonu tamamladık" dedi. Geçtiğimiz yıl vakıftan 50 maraton koşucusu olduğunu söyleyen Korkmaz, halk koşusunda vakıfla birlikte 350 kişinin yürüdüğünü söyledi.

Gürkan Korkmaz bu yıl maraton koşacak

Bugüne kadar profesyonel sporcular vakıfa destek olmuş, ancak bunun yanında daha önce koşmamış olan insanlar da maraton koşmaya başlamış. Bunun en önemli örneği ise Ali İsmail'in ağabeyi Gürkan Korkmaz. Bu yıl 42 km'lik maratonda yarışacak.

"Bu yıl halk koşusuna katılacağım, ayaklarım ağrıyor, koşamıyorum, yürüyeceğiz" diyen Korkmaz, gelebilen herkesi de davet ediyor. İstanbul Maratonu'nda vakıfla birlikte koşamayanlar ise eş zamanlı olarak koşu düzenliyorlar. Koşuya katılımın sağlandığı ilk sene İngiltere'de Londra ve Brighton'da koşular düzenlenmiş. Ayrıca bazı sporcular vakıf adına Berlin ve Atina'da koşulara katılmışlar. Türkiye'de ise bütün yarışlarda 'ALİKEV Runners' temsil ediliyor.

"Katillerin hepsi yaptıklarını itiraf etti, ödül niteliğinde cezalar verildi"

Ali İsmail Korkmaz davasına dair de T24'e açıklamalarda bulunan Emel Korkmaz, "Ali İsmail'in darp edilişini bütün dünya izledi, katillerin hepsi yaptıklarını itiraf etti ama ödül niteliğinde cezalar verildi. Görüntü olmasaydı insan 'şüphe üzerine' tutuklandılar diyebilirdi ama görüntü olmasına rağmen verilen cezalar canımızı yakıyor, adalet bu kadarmış bu ülkede. Ceza açıklandığında 19 yaşındaki bir çocuğun canı bu kadar ucuz olmamalı diye haykırdık ama değişen bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın 40. Vodafone İstanbul Maratonu programı ve burs fonu bilgilerine şuradan ulaşabilirsiniz.