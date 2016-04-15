Emektar sanatçılara emeklilik umudu

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen ‘Kültür Paketi’nden iki emeklilik sürprizi çıktı. Emeklilik yaşına gelen ancak primi eksik olan 7 bin 132 sanatçıya geriye doğru borçlanarak emekli olma hakkı getirilecek. Devlet tiyatro ve bale sanatçıları arasında emekliliğe hak kazanıp yaş haddini bekleyen 1900 sanatçıya da ‘teşvikli emeklilik’ önerisi sunulacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın genel hatlarıyla açıkladığı, Davutoğlu’nun katılacağı toplantı ile kamuoyuyla paylaşılması planlanan pakette, tüm sanatçıları yakından ilgilendiren önemli düzenlemelerin yer alması bekleniyor. Bakanlığın üzerinde çalıştığı iki önemli başlığın, ayrı bir metin olarak açıklanmaması durumunda, kültür paketinin içinde yer alacağı belirtildi.

Borçlanarak emeklilik

Buna göre, serbest çalışan ve büyük çoğunluğu primini kendisi ödeyerek emekliolmaya çalışan sanatçılarla ilgili düzenleme yapılacak. Bu sanatçılara geriye doğru borçlanarak emeklilik hakkı verilmesi planlanıyor. Verilen bilgiye göre, emeklilik şartları taşıyan ancak, eksik primleri olduğu için emekliliğe hak kazanamayan sanatçılarla ilgili saptama yapıldı. Tiyatro, sinema, ses sanatçıları, yazar ve çizerlerin de içinde olduğu 7 bin 132 kişinin bu durumda olduğu belirlendi. Bu kişileri, bağlı olduğu meslek kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerin ardından, tüm sanat dallarında faaliyet gösteren sanatçılara geriye doğru borçlanarak emekli olma olanağı tanınacak. Buna göre, belirlenecek bedeli ödeyecek olan sanatçılar emeklilik hakkına kavuşacak.

Kadrolu sanatçılar

Diğer bir emeklilik düzenlemesi ise tartışma yaratacak. Güzel sanatlar, devlet tiyatroları, Devlet Opera ve Bale’de görev yapan bakanlık sanatçılarıyla ilgili de emekliliğe teşvik paketi öngörülüyor. Sayıları 1900’ü bulan bu grubun emekliliği hak etmesine rağmen yaş haddinden dolayı emekli olmadıkları belirtiliyor. GeçmişteTRT’de uygulanan yöntemle, emekli olmak isteyenlere ikramiyeleri arttırılarak ödenecek. Bu kapsamda, opera, bale, tiyatro sanatçıları ile güzel sanatlar kadrolarında bulunanlardan yaş haddini doldurmasına 6 yıl olanlara emekli maaşının yüzde 50 fazlasının; yaş haddine 3-6 yıl olanlara yüzde 40; 3 yıldan az olanlara ise ikramiyesinin yüzde 30 fazlasının ödenmesi öngörülüyor. Bu düzenlemenin emekliliğe zorlamak anlamı taşıdığı, devlet tiyatro ve balesinin yeniden yapılandırılması için bir süreden beri dile getirilen plan için öngörüldüğü de iddia ediliyor.