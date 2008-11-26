Emekliye kaşıkla veren hükümet kepçeyle aldı

Tüm Emek Der: “Bu yıl yüzde 9,2 zamla ortalama 55 YTL artan emekli aylıkları, hükümetin elektrik, doğal gaz ve suya yaptığı son zamlarla ortalama 100 YTL reel kayba uğradı.”



Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği (Tüm Emek Der) Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, emeklilerin hak ettiği saygının sadece sözde kalmamasını ve insanca yaşanacak emekli aylığı ödenmesini istediklerini belirtti.



Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, 2007 yılı sonunda ortalama 600 YTL olan emekli aylığının bu yıl yüzde 9,2 zamla ortalama 55 YTL arttığını, elektrik, doğal gaz ve suya yapılan zamların emeklilere getirdiği yükün ise ortalama 150 YTL olduğunu ifade etti. Bu durumda emekli aylıklarının ortalama 100 YTL reel kayba uğradığını savunan Çalışkan, şunları kaydetti:



"Seçim meydanlarında vaat ettiklerini iktidarda unutanlar, yazılı, görsel basın karşısında emekliye hizmet ve ödenen prime göre iyileştirme getirilerek intibakların mutlaka yapılacağını açıklamış olmalarına rağmen, hala bu yaşlı insanlara verdikleri sözü tutmamışlardır. Aile nüfusuyla 24 milyon insanı mağdur bırakanlar bir gün kendilerinin de unutulacaklarını bilmelidirler. Hak ettiğimiz saygının sadece sözlerde kalmamasını, insanca yaşanacak emekli aylığı ödenmesini istiyoruz."

