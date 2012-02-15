Emekliliği 'yaş'a takılanlara kötü haber

T24 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, yaşa takılanların emekli olmasına yönelik bir yasal düzenlemenin gündemlerinde olmadığını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sözlü soru önergelerini yanıtlayan Bakan Çelik, kıdem tazminatının 1936 yılından beri çalışma mevzuatından bulunduğunu hatırlatarak, ancak işten ayrılanların yüzde 92'sinin bu haktan yararlanamadığını kaydetti. Çalışanların haklarını koruyan, tüm çalışanların yararlanacağı ve çalışma barışını güçlendiren bir yöntem üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Çelik, “Sosyal taraflarla görüşerek önümüzdeki günlerde gündemimize alacağız” dedi.

Çelik, kamu kurum ve kuruluşlarında 44 bin 189 özürlü memur çalıştırma zorunluluğu bulunmasına rağmen, çalışan özürlü memur sayısı 20 bin 829 olduğunu belirterek, 23 bin 360 özürlü memur açığı bulunduğunu bildirdi. Özürlü memur sınavının 29 Nisan'da yapılacağını kaydeden Çelik, özürlü personelin Mayıs sonu ya da Haziran başında yerleştirilmesinin planlandığını belirtti.

İntibak Yasa Tasarısı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde bulunduğunu hatırlatan Çelik, düzenlemeyle 1 milyon 913 bin 442 işçi emeklisi ile 12 bin 186 BAĞ-KUR emeklisinin yararlanacağını, emekli maaşlarında azami 322 TL kadar iyileştirme öngörüldüğünü söyledi.

Çelik, çıkarılan yasayla bugüne kadar 2 milyon 339 bin 323 kişinin borçlarının yapılandırması için başvurduğunu, 30 milyar 646 liranın yapılandırıldığını belirterek, yaklaşık 8 milyar 300 milyon liranın tahsil edildiğini bildirdi.

Kamuda 5 ayrı personel rejimi bulunduğuna işaret eden Çelik, norm ve standart birliği sağlayan, günün ihtiyaçları karşılayan yeni bir devlet personel rejimine ihtiyaç duyulduğunu, bu amaçla konuyu tüm sosyal taraflarla birlikte ele alıp sonuca ulaşma gayreti içinde olacaklarını kaydetti.

Kayıtdışı istihdamın işgücü piyasasının yapısal sorunlardan biri olduğunu anlatan Bakan Çelik, “Yüzde 52,1 olan oran yüzde 41,8'e gerilemiştir. Kayıtdışı istihdamla mücadele devam etmektedir. Bakanlıklarla yapılan çalışmalarla bu konuda önemli adımlar atılmıştır. Tüm çalışmalar sonucunda 2008-2011 arasında 73 bin kayıtdışı işyeri, 1 milyon 129 bin kayıtdışı çalışan tespit edilerek kayıt altına alınmıştır. Ücretlerin bankalardan ödenmesi de bu konuda önemlidir” diye konuştu.

Prim gününü doldurmuş ama yaşa takılanların emeklilik maaşı almasına ilişkin yasal düzenlemenin gündemlerinde olmadığını bildiren Çelik, “Türkiye geçmişte sosyal güvenlik parametreleriyle oynamanın faturasını ağır ödemiştir. Emekliliğin 48-49 yaş olduğu göz önünde bulundurulduğunda erken emeklilik talebinde bulunmak hiçbir gerçekçi veriye dayanmamaktadır” dedi.

Çelik, bu yıl içinde iki KPSS yapılacağını, kamu kurumların talepleri alınarak ÖSYM'ye bildirileceğini söyledi.

Bakan Çelik, taşeron sistemiyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Buradaki emek sömürüsünün önüne geçmeye dönük değerlendirmemizi yapıyoruz. Taşeron çalışanın kadroya alınmasıyla ilgili hiçbir ifademiz olmadı. Gerek fazla çalıştırılmaları, gerekse sosyal haklarla ilgili sıkıntılarına çözüm üretilecektir” diye konuştu.

Yerel yönetimlerde çalışan 4-B'lilerin kadro durumlarıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Çelik, “Bunlarla ilgili çalışma yapılıyor ama bir karar vermiş değiliz. Tabloyu görme açısından bir değerlendirme yapıyoruz. Tüm kurumları dikkati aldığımız zaman 151 bin 4-B'li var” dedi.

Başkanvekili Güldal Mumcu, sözlü soruların yanıtlanmasının ardından birleşimi yarın saat 13.00'te toplanmak üzere kapattı.