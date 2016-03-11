Emeklilere banka promosyonu ne zaman verilecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, emeklilere banka promosyonu ile ilgili olarak bu ayın sonuna kadar bir değerlendirmeyi ortaya koyacaklarını belirtti. Maliye Bakanı Naci Ağbal, emeklilere de banka promosyonu verilmesi çalışmalarının son aşamaya geldiğini söyleyerek “Emeklileri sevindireceğiz" demişti.

Bankaların tekliflerini 500-600 liraya kadar çıkardıkları öğrenilmişti.

Cihan Haber Ajansı’nın (CIHAN) haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Soylu, 8-11 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'nın tanıtım toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Emeklilere banka promosyonu verilmesine ilişkin bir soru üzerine Bakan Soylu, şöyle konuştu:

“İki büyüklük vermek istiyorum. Birisi Sosyal Güvenlik Kurumumuz geçen yıl yaklaşık 150-155 katrilyon civarında, yeni parayla 150-155 milyar lira, bu sene ise 180-185 katrilyon civarında ödeme yapmaktadır. Bunu da bankalar marifetiyle yapmaktadır. Ayrıca yaklaşık 55-60 milyar lira civarında sağlık ödemelerimiz var. Yani neredeyse total olarak 240 milyar lira, eski parayla 240 katrilyon civarında bankalar üzerinden sirkülasyon sağlıyoruz. Biz, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak istiyoruz ki Sayın Başbakanımızın seçim döneminde milletimize taahhüdü var ki iyi pazarlık yapıp, nasıl bir kurumda çalışanlar kendi maaşlarını alırken bankalar onlara birtakım promosyonlar sağlıyorsa bu bizim elde ettiğimiz büyüklükten emeklilerimiz istifade etsin. Bunun karşılığında da hiç olmazsa bir promosyon alsınlar."

“Ay sonunda durum netleşir”

Özel ve kamu bankalarıyla önemli görüşmeler yapıldığını vurgulayan Bakan Soylu, "Dikkat ederseniz bu görüşmeleri kamuya açık yapmıyoruz. En son 2 gün önce kamu bankalarımızla bir araya geldik. Ne noktaya geldiğimizi kendileriyle bir kez daha görüştük. Onlarda çalışmalarını yapacaklar, bu ayın sonuna kadar bir değerlendirmeyi ortaya koyacağız. Ay sonunda elimizdeki tabloya bakıp Sayın Başbakanımız ile de paylaşıp, ondan sonra bir karar vereceğiz. Yani elimizde ne varlıklar var, bunun karşılığı ne olabilir, emeklilerimiz bundan ne istifade eder bu ekonomik bir eylemdir, bu bir hesap ve kitap yönetimidir. İnşallah hayırlısıyla sonuçlanacak" ifadelerini kullandı.

70 liralık kesinti

Soylu, “asgari ücretten 70 lira gelir vergisi dilimi kesileceğine” ilişkin soru üzerine bu konuda “ilk işaret fişeğinin asgari ücretin bin 300 lira olarak belirlendiği, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda oluştuğunu” söyledi. Komisyonda konunun tartışıldığını dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada bu konuyu tartıştık. Çünkü ilk kez Türkiye'de böyle bir marj oluyor. Asgari ücret bin liradan bin 300 liraya çıktı, yüzde 30 bir artış söz konusu oldu. Onun için gelir vergisi dilimi de yaklaşık 70 liralık bir azalışı ortaya koyuyor. Bekar ve çocuğu olmayanlar için 70 lira. Bu konuda Maliye Bakanımız ile de ağustos sonunda bir araya geleceğiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da Sayın Başbakanımızın da bu konuda hassasiyeti söz konusudur. Bu konuyu o gün değerlendireceğiz ve o gün sendikalarımızla da bir araya geleceğiz. Bu konudaki kararımızı o dönemde alacağız. Ağustos ayı sonunda bu değerlendirmeleri hep birlikte yapacağız."