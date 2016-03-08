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Ekonomi

Maliye Bakanı'ndan emeklilerden gelir vergisi kesileceği iddiasına yanıt: Böyle bir çalışmamız yok

Naci Ağbal, CHP'li Tanrıkulu'nun soru önergesine yanıt verdi

08 Mart 2016 19:32

Maliye Bakanı Naci Ağbal, emeklilerin maaşlarından gelir vergisi kesileceği iddialarını yanıtladı. Ağbal, emeklilerden gelir vergisi kesilmesi konusunda hükümetin herhangi bir çalışması olmayacağını belirtti. 

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde yer alan ‘gelir vergisinden istisna tutulan emekli maaşlarında yüzde 15’ten az olmamak kaydıyla gelir vergisi kesileceği’ iddialarına ilişkin, Davutoğlu tarafından yanıt vermekle görevlendirilen Ağbal, emekli maaşlarında enflasyonun oldukça üzerinde bir artış yapıldığını kaydetti. 

Soru önergesine verilen yanıtta, emekli maaşlarının gelir vergisinden muaf tutulacağının vurgulanarak, emekli maaşları 1000 ve altında olanların maaşlarının 100 lira arttırıldığı, 1000 ile 1100 lira arasında emekli maaşı alanların maaşlarının ise 1100 liraya çıkarıldığı hatırlatıldı.

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