Emeklilere yapılacak zam belli oldu

Zamları enflasyona endeksli olan emeklilerin Ocak'ta maaşlarında yapılacak artış belli olmaya başladı. Şu ana kadar elde edilen veriler ışığında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının enflasyon tahminine göre Ocak'ta yüzde 3.45 artırılması öngörülüyor.

Takvim'deki habere göre, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün (3 Aralık'ta) açıklanan enflasyon verileri, yaklaşık 8.5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayında maaşlarında yapılacak artış hakkında ipuçları verdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2015'in Ocak ayında 2014'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak; bunun 5 aylık bölümündeki enflasyon ise belli oldu.

Ocak zammı yüzde 3'ün üstünde

Temmuz- Kasım enflasyonu yaklaşık yüzde 2.79 çıktı. Kesin rakamın belirlenmesi için sadece 1 veri kaldı. Ocak ayı başında Aralık enflasyonu açıklanacak. Aralık enflasyonunun da açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı tam olarak belli olacak. Şu ana kadar açıklanan veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 3'ün üstünde olacağı tahmin ediliyor.

2015 yılı programında da SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının enflasyon tahminine göre Ocak'ta yüzde 3.45 artırılması öngörülüyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri, bir zam da 2015'in Temmuz ayında alacak. Bu zammın oranı da 2015'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar olacak. 2015 programında Temmuz'da maaşların önceki 6 aylık enflasyon tahminine göre yüzde 3.63 artırılması öngörülüyor.