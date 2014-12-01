Emekli maaşlarına yüzde 15 vergi mi kesilecek?

Vergilerden elde edilen kaynakların iyi yönetilmediği ve bunun sonucunda AKP'nin ek kaynak oluşturmak için emekli aylıkları üzerinden vergi kesintisi yapacağı iddiaları Meclis gündeminde. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren, emekli maaşlarına 2015 yılı içerisinde %15'ten fazla gelir vergisi uygulanacağı iddiasını Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sordu.

Sezgin Tanrıkulu'nun Davutoğlu'nun yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şöyle:

- Gelir Vergisi Kanununun 23. Maddesinde belirtildiği üzere Gelir Vergisinden istisna edilen emekli maaşlarına 2015 yılı içerisinde %15 ten az olmamak kaydıyla gelir vergisi uygulanacağı iddiası doğru mudur?

- Maliye Bakanlığı’nın Emekli maaşlarından gelir vergisi kesintisi yapılması için bir kanun taslağı üzerinde çalıştığı iddiası doğru mudur?

- Doğrudan ve dolaylı vergilerden elde edilen kaynakların iyi yönetilememesi sonucu AKP Hükümeti’nin ek kaynak oluşturmak için emeklilerin aylıkları üzerinden doğrudan vergi kesintisi yapacağı iddiası doğru mudur?

- Uygulama kararının AKP’nin Afyonkarahisar’daki istişare kampında alındığı iddiası doğru mudur?

- AKP’nin Afyonkarahisar’daki istişare kampında aldığı kararlar nelerdir?

- Tek geliri emekli maaşı olan milyonlarca vatandaşımızın maaşlarından yüzde 15 vergi kesintisi uygulamasına Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da onay verdiği iddiası doğru mudur?

- Maliye Bakanlığı’nın Emekli maaşlarında artış yapılması için bir çalışması var mıdır? Varsa bu çalışmalar nelerdir?