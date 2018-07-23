Emekliler için Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

24 Haziran seçimleri öncesi eski Başbakan Binali Yıldırım 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1000'er lira ikramiye dağıtılacağını açıklamıştı. Ramazan Bayramı öncesinde olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de emeklilere 1000 TL ikramiye verilecek. İkramiyelerin bayramdan bir hafta önce, 14 Ağustos'ta yatırılması bekleniyor.

Emekliler ilk ikramiyelerini Ramazan Bayramı'ndan bir hafta önce aldılar. Şimdi gözler Kurban Bayramı'nda yatacak olan ikramiyeye çevrildi. Emekliler, bayram yaklaşırken "Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusunu soruyorlar.

Kurban bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşılırken vatandaşlar tam tarihi merak ederek "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusunu soruyorlar. Kurban Bayramı arefe günü 20 Ağustos Pazartesi gününe denk gelirken, 4 günlük bayram 21 Ağustos Salı günü başlayacak.

Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bu yıl ilk kez Ramazan ayında emeklilere 1000'er lira ikramiye verildi. Şimdi gözler Kurban Bayramı'nda verilecek olan ikramiyelere geldi. Emeklilere verilen ikramiye bayramdan bir hafta önce verilmişti. Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayının 21'inde kutlanacak. Bayram ikramiyelerinin ise 14 Ağustos'ta yatması bekleniyor.