Emekliler de kredi yapılandırması istiyor: 20 milyonuz...

Emekliler, Türkiye Bankalar Birliği'nin kredi borcu bulunan işletmeler için bankalara yaptığı tavsiye niteliğindeki vadelendirme kararının kendileri için de uygulanmasını istiyor. Türkiye Emekliler Derneği Başkan Yardımcısı Gazi Aykırı, "Aileleriyle birlikte sayıları 20 milyonu aşan emeklilerin iflası, ekonominin de iflasına neden olacaktır" dedi.

TBB'nin, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon liranın altında olan işletmelerden belli şartları sağlayanların, vadesi gelen taksitlerini 24 aya kadar vadelendirebileceği yönündeki tavsiye kararının yankıları sürüyor.

Yüz binlerce emekliyi temsil eden Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), TBB'nin bankalara yaptığı tavsiye niteliğindeki vadelendirme kararının kendileri için de alınması talebinde bulundu.

TÜED Genel Başkan Yardımcısı Gazi Aykırı, TBB'nin borçlu işletmeler için aldığı tavsiye kararını olumlu bulduklarını söyledi. İşletmeler kadar sabit gelirlerin de ekonominin önemli bir parçası olduğunu belirten Aykırı, sabit gelirliler içinde emeklilerin, ekonomik olarak en kırılgan kesimi oluşturduğunu belirtti.

Enflasyon oranındaki en ufak bir yükselişin emeklilerin gelir gider dengesini alt üst ettiğini ifade eden Aykırı, şunları söyledi:

"İşletmeler konkordato ilan etmeye devam edecek"

"Bankalardan kredi kullanan milyonlarca emeklimiz de son ekonomik durumlardan etkilenmiştir. Özellikle enflasyondaki artışın mutfağına yansıması neticesinde mağdur durumdadır. Bankalar bazen kredi kullanan emeklilerimizin aylıklarının tamamını kesip, onlara geçinmek için bile tek kuruş bırakmıyor. Son yaşanan ekonomik gelişmelerden en çok etkilenen kesim olan emeklilerimizin banka borçlarının da tıpkı işletmeler gibi yeniden yapılandırılması gerekiyor."

Aykırı, TBB'nin kredi borcu bulunan emeklilerin borçlarını yapılandırabileceği yönünde alacağı bir tavsiye kararının ekonomiye olumlu yansıyacağını vurgulayarak, "Bu yönde atılacak bir adım piyasaları canlandıracaktır. Aksi halde borcu ertelenen işletmeler konkordato ilan etmeye devam edecektir. Aileleriyle birlikte sayıları 20 milyonu aşan emeklilerin iflası, ekonominin de iflasına neden olacaktır" diye konuştu.