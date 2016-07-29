Emekli Vali Şahabettin Harput, Bursa Emniyeti'ne ters kelepçeli getirildi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Bursa'da devam eden operasyon kapsamında 6.5 yıl valilik yaptıktan sonra emekliye ayrılan Şahabettin Harput, Ankara'da yakalandıktan sonra elleri arkadan kelepçeli olarak Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne böyle getirildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Bursa merkezli 'paralel devlet yapılanması'na yönelik operasyonda, eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez ve eski İl MilliEğitim Müdürü Atilla Gülsar'ın da aralarında bulunduğu 78 kişi gözaltına alındı.

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'pararlel yapılanma'ya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, eski Bursa Valisi Harput Ankara'da, eski Emniyet Müdürü Kahya ise Bursa'da gözaltına alındı. Bursa'ya getirilen Harput ile Kahya, kelepçelenerek İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

2004-2007 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı da yapan Harput ile Kahya'nın yanı sıra önemli bölümü iş adamı olan 76 kişi gözaltına alındı.

Gözaltındaki kişiler arasında eski Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez ve iki oğlu ile eski İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar'ın da yer aldığı öğrenildi.

Şahabettin Harput’un Bursa Valiliği görevi sırasında Özel İdare’ye ait bir binayı cemaate yakın olan hastaneye usulsüz olarak verdiği, işadamlarına cemaate yardım etmesi için dolaylı baskı uyguladığı ve onun döneminde kurulan, emekliye ayrıldıktan sonra yönetiminde görev aldığı Orhangazi Üniversitesi’nin kuruluşunda görevini kötüye kullandığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Emekli olan Bursa Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya’nın, Malatya Emniyet Müdürü olarak görev yaparken 2007 yılında Zirve Yayınevi katliamıyla ilgili olayların yeniden incelenebileceği ileri sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen ve Bursa'nın önde gelen iş adamlarının yakalandığı operasyon kapsamında gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.