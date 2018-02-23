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Kültür-Sanat

Emekli tümgeneralden iki kitap... Geliri ihtiyaç sahibi çocuklara gidecek

İSTANBUL, (DHA) - Emekli tümgeneral, araştırmacı-yazar Bahtiyar Türker'in, "Liderlik" kitabının ikincisi "Liderlik

23 Şubat 2018 19:17

İSTANBUL, (DHA) - Emekli tümgeneral, araştırmacı-yazar Bahtiyar Türker\'in, \"Liderlik\" kitabının ikincisi \"Liderlik. 2 - Liderin Mizah Gücü, Asık Yüzlerin Güldüren Sözleri\" ile \"Dikey Kuşatma\" adlı kitapları çıktı.

Verdiği konferanslar ve eğitimlerle tanınan, emekli tümgeneral, araştırmacı-yazar Bahtiyar Türker\'in, Liderlik. 2 ve Dikey Kuşatma adlı iki yeni kitabı yayımlandı. Kitaplardan Liderlik. 2\'nin geliri, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimi için bağışlanacak.

\"Asil, dürüst, adil, bilgili, cesur, kararlı, tutarlı, yaratıcı, yenilikçi lidere olan ihtiyacın arttığına\" ve \"Baş döndürücü değişiklik ve gelişmelerin yöneticilerin rollerini yeniden şekillendirdiğine\" dikkati çeken Türker, “Büyük karargâhlarda plan, yönetim ve atama olmak üzere personelciliğin tüm bölümlerinde, proje subaylığı, kurmay şube müdürlüğü dahil her kademesinde uzun yıllar görev yaptım. Teğmenliğimden beri liderlik konusuna özel önem verdim, elde ettiğim sonuçları, son 5 yılı sivil olmak üzere, 43 yıllık fiili hizmetimde başarıyla uyguladım. Meslek yaşamımda ve konferanslarımda olduğu gibi samimi, teori ile pratiği birleştirerek, anekdotlarla süsleyerek, liderlikle ilgili ikinci kitabımı hazırladım. Bu kitabımdan elde edilecek geliri, maddi imkanı iyi olmayan öğrencilerin eğitim masraflarının karşılanması için bağışlayacağım” dedi.

Türker, uzun bir araştırma sonucu hazırladığı \"Dikey Kuşatma\" adlı kitabı için ise şunları söyledi:

\"Son 25 yılda küresel güçlerin çıkarları doğrultusunda gelişen siyasi, ekonomik ve kültürel değişimler oldu. Dost-düşman, iyi-kötü yer değiştirdi. \'Bahar\', \'Kadife\' gibi yumuşak isimlerle süslenen felaketler, savaşlar, sosyo-ekonomik değişimler, dönüşümler, nefes kesen yeni düzenlemeler ardı ardına geldi. Bu yaşananların ve soruların cevabını verebilmek için araştırmamda Fransız Devrimi\'ne kadar geri gittim. Amacım, savaşlar, devrimler, ekonomik krizler, doğal afetler, teknolojik gelişmelerin topluma ve ordulara yansımasını ortaya koyan, tüm zamanlar için geçerli bir başvuru kitabı hazırlamaktı. Takdiri okuyanlara bırakıyorum.”

(FOTOĞRAF)

　

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