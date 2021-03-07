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Emekli Tuğgeneral Osman Aydoğan: AB Gümrük Birliği'ne yaranmak için Cougar helikopterler alındı, asker kesinlikle karşıydı

07 Mart 2021 07:55

Emekli Tuğgeneral Osman Aydoğan,  Cougar helikopterlere ilişkin olarak, “AB Gümrük Birliği'ne yaranmak için alındı, asker kesinlikle karşıydı” açıklamasını yaptı. Son olarak Bitlis'te düşen Cougar helikopterde biri korgeneral 11 asker şehit olmuştu. 

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Aydoğan, “Fransız Cougar helikopterleri alındığında Başbakan Tansu Çiller'dir. Türkiye o zaman Gümrük Birliği'ne girmek istiyordu. Nasıl ki NATO'ya girmek için ABD'ye yaranmak amacıyla Kore'ye asker gönderilmiş ise AB Gümrük Birliği'ne girmek için de Fransız helikopterleri yaranmak amacıyla alındı. Bu alımlara asker kesinlikle karşıydı.” dedi.

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