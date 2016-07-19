Emekli Tuğamiral Ertürk: Bu tamamen Cemaat darbesidir, TSK'nın devre dışı bırakılması hedefine ulaşmıştır

Eski Deniz Harp Okulu Komutanı emekli Tuğamiral Türker Ertürk, 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişiminin tamamen Cemaat'e ait olduğunu belirterek, darbe başarıya ulaşmasa da girişimle TSK'nın devre dışı bırakılması hedefine ulaşıldığını söyledi.

Balyoz soruşturması kapsamında ismi geçen ve terfi edilmediği için istifa eden Eski Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Türker Ertürk TSK'ya karşı ilk darbenin Ergenekon ve Balyoz'la yapıldını belirterek, "O da Cemaat'e taşere edilmişti, ama o zaman AKP iktidarları Cemaat'in suç ortağıydı. Şimdi TSK'ya karşı yine projenin realizasyonu açısından ikinci darbe vuruldu. Böylelikle bu bölgenin yeniden yapılandırılmasına engel olmaya çalışan TSK'yı itibarsızlaştırmak ve devre dışı bırakmak istiyorlardı. Bugün TSK gerçekten devre dışıdır, TSK üç aşağı beş yukarı yok edilmiştir" dedi.

tr.sputniknews'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, darbe girişiminin başarısızlığa uğramasını sağlayan esas nedeni, TSK'nın darbe karşıtı tutumu olduğunu da vurgulayarak "Darbe niye başarılı olamadı biliyor musunuz; darbenin başarılı olamamasını sağlayan esasen yine TSK. TSK, bu Cemaat yapılanmasının yaptığı darbe girişimine katılmayarak darbeyi engelledi. Yoksa yollara çıkan insanlar nedeniyle değil" diye konuştu.

'YAŞ'ta tasfiye edileceklerdi, Pensilvanya'dan düğmeye basıldı'

Darbe girişiminin 15 Temmuz'da yapılmasını, İzmir'de başlatılan TSK'ya yönelik Cemaat operasyonunda içlerinde general ve amirallerin de bulunduğu subaylar hakkında tutuklama kararı çıkması ve Ağustos başında düzenlenecek Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) yapılacak tasfiyenin tetiklediğini kaydeden Ertürk, "YAŞ'ta bunların epeyce bir bölümü tasfiye edilecekti. Hepsi demiyorum, hepsi denemez, çünkü bunların çoğu kripto. Kripto insanları deşifre edebilmek kendileri istemedikçe kolay kolay mümkün olamazdı. Burada operasyon yapılacağı endişesiyle sanırım Pennsylvania'dan düğmeye basıldı" diye konuştu.

"Bu işin içinde CIA da var"

Ertürk, darbe girişiminin içinde ABD'nin istihbarat teşkilatı CIA'in de olduğu görüşünde. "Bana sorarsanız bu işin içinde CIA de var. Çünkü esas darbe Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yapıldı. Bakın, bugün pazartesi, olay cuma günü oldu, ben diyorum ki darbe hedeflerine ulaşmıştır, yani darbe başarılıdır. Cemaat açısından başarılı değildir, ama arkasındaki bu olayı taşere eden CIA açısından başarılıdır, çünkü TSK'yı devre dışı bırakmak, itibarsızlaştırmak istiyorlardı" dedi.

"Hükümet AKP yanlısı olmayan tüm subayları tesfiye edemez"

Ertürk, hükümetin cemaatçi subaylarla birlikte AKP yanlısı olmayan subayları da tasfiye etmek istediği yorumlarıyla ilgili olarak ise "Hükümetin içinden böyle bir şey geçebilir ama başarılması mümkün değil. Cemaat bir ideolojik yapılanma. Ama Tayyip Erdoğan'ın çevresinde bir ideolojik yapılanma yok, bir çıkarsal yapılanma var. TSK içinde Tayyip Erdoğan'ı çıkarları, ikbali için yakın duran biri olabilir. Bu ideolojik bir birliktelik değildir. Bugün durur yarın vazgeçer.



Ama Cemaat aynı şey değil. Cemaat bir inanç, ideolojik birliktelik. Onun için ne yargıda ne TSK da ne de başka yerde hükümetin, Tayyip Erdoğan'ın ideolojik birlikteliği olan insanlar yok. Sadece güç varsa çıkarları varsa size yakın dururlar. Ama bu yakınlık aynı zamanda her an satılabilme yakınlığıdır. Yarın vazgeçebilir, çünkü arkada ilkeler ve değerler yoktur" diye konuştu.

"TSK'nın eski güvenirliğinde aşınma olacaktır"

Darbe girişimiyle TSK'nın itibarının zedelendiğini, ancak bu itibarın zamanla düzeleceğine inandığını belirten Ertürk, şöyle konuştu: "Zaman ilerledikçe, bazı şeyler anlaşıldıkça, esasında darbeyi engelleyenin, görüldüğü gibi sokaklara çıkan halk değil darbeye iştirak etmeyen TSK'nın komuta kademesi olduğunu görünce, hatta darbeye iştirak eden askerlerin bile kandırılarak oraya getirildiğini öğrendikçe bu yavaş yavaş düzelecektir.



Ama tabii ki eski güvenilirliğinde bir aşınma olacaktır, bunu inkâr etmek mümkün değil. Ama şu anda tepe noktasında olan bu itibarsızlık geçicidir. İş, TSK'nın liderliğini koruyan komutanların bu süreci süratle geçebilecek tedbirleri almalarıdır. Türkiye'nin yapması gereken Rusya, İran, Irak ve Suriye gibi komşularıyla iyi geçinmektir. Bunları yaparsa, bölgesinde bir güvenlik ortamı tesis ederse bu süreci daha çabuk geçer diye değerlendiriyorum."