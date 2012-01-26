-Emekli Sandığı Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, milletvekili emekli aylıkları, yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanı emekli aylığı ödeneğinin yüzde 45'i oranında belirlenecek. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, milletvekili emekli aylıkları, yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanı emekli aylığı ödeneğinin yüzde 45'i oranında belirlenecek. Daha önceki yasada bu oran yüzde 60 olarak yer almıştı. Yasa, geçmiş dönemlerde iki yıldan az milletvekilliği yapmış ve milletvekili emeklisi olanları da Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilişkilendiriyor. Yasada, geçmişte iki yıl makam temsil tazminatı ödenmiş, milletvekilli olduktan sonra 1 aylık maaşını alır almaz milletvekilliğinden emekli olanların ''İki yıllık süreye tabii olmadıkları''na da açıklık getiriliyor. Milletvekilliği sona erenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında olmayanların emekli olduktan sonra 4 yıl süreyle primlerinin TBMM tarafından ödenmesi imkanı, 24. Dönem ile sınırlı tutulmayarak, geçmiş dönemleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor. Düzenlemeyle, geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve hak talep edilemeyecek. TBMM üyeleri ile dışarıdan bakanlığa atananlardan bu görevleri sona erdiği halde, yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlanmasına hak kazanamayanların, Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının c bendi kapsamında kurmuş oldukları sigortalılık ilişkisi, bu görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma başvurmaları ve bu Kanuna göre uzun vadeli sigorta kolları yönünden sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışmamaları halinde, TBMM üyeliği veya dışarıdan bakanlık görevi sebebiyle ödenen ödeneğin ilişkili olduğu dönemin bitimini izleyen ay başından başlamak üzere 4 yıl süreyle aynı kapsamda devam ettirilir ve ödenecek sigorta primi Başbakanlık Müsteşarı için Kanunun 80 inci maddesinin 3. fıkrası ile belirlenen prime esas kazancı üzerinden hesaplanacak. Bu şekilde hesaplanan sigorta prim tutarları, sigortalı payı da dahil olmak üzere, Kurum tarafından üçer aylık dönemler itibarıyla düzenlenecek fatura üzerine TBMM bütçesinden karşılanacak. Yaşlılık aylığı bağlanması için en erken yaşa göre tamamlanması gereken prim ödeme gün sayısını dolduranlar için sigorta primi ödenmesine son verilecek. -Prim ödemesi TBMM üyeleri ile dışarıdan bakanlığa atananlardan bu görevleri sona erdiği halde, yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlanmasına hak kazanamayan ve uzun vadeli sigorta kolları yönünden sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışanların ise 1. fıkraya göre belirlenecek sigorta primine esas kazanç tutarı ile Kanunun ilgili maddeleri uyarınca fiilen çalıştığı iş için tespit olunan prime esas kazanç veya emeklilik keseneğine esas aylığı arasındaki farka ilişkin sigortalı payı dahil sigorta primleri ile emekli keseneği ve kurum karşılığı farkları, birinci fıkraya göre belirlenecek süre ve usuller esas alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden ödenecek. Sigorta primlerinin, TBMM bütçesinden karşılanacağı süre içerisinde Kanuna göre uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışmakta iken bu çalışmaları sona erenler ise 1. fıkra hükümlerine göre belirlenecek 4 yıllık süreyi aşmamak kaydıyla ve başvuru tarihinden itibaren aynı usul ve esaslarla birinci fıkra hükmünden yararlandırılacak. 4 yıl süreyle sigorta primlerinin veya emekli kesenekleri ile kurum karşılıklarının TBMM bütçesinden karşılanmasına ilişkin uygulamadan bir dönemden fazla yararlanılamayacak. Sigorta primleri veya emekli kesenekleri ile kurum karşılıklarının tamamı, TBMM bütçesinden karşılanan süreler emekli ikramiyesinin hesabına esas sürenin tespitinde dikkate alınmayacak. 4 yıllık sürenin bitimine rağmen yaşlılık aylığı veya emeklilik aylığı bağlanabilecek en erken yaş itibarıyla tamamlanması için gerekli olan prim ödeme gün sayısını veya fiili hizmet süresini tamamlamamış olanların kalan süreye ilişkin sigorta primine esas kazançları veya emekli keseneğine esas aylık tutarları, birinci fıkraya göre belirlenecek tutardan az olamayacak. TBMM üyeleri ile dışarıdan bakanlığa atananlardan bu görevleri sona erdiği halde, 4 yıllık süre sonunda da yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlanmasına hak kazanamayanlardan, uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanların veya isteğe bağlı sigortalı olanların sigorta primine esas kazançları veya emekli keseneğine esas aylık tutarları da birinci fıkraya göre belirlenecek tutardan az olamayacak. Ayrıca, bu tutar ile Kanun Uyarınca fiilen çalıştığı iş için tespit olunan prime esas kazanç veya emeklilik keseneğine esas aylık arasındaki farka ilişkin işveren payı veya kurum karşılığı farkı da kendileri tarafından ödenecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kanunu milletvekili emekli aylıklarını düzenleyen maddesinin bir kez daha görüşülmesi için TBMM'ye iade etmiş, yasa TBMM'de tekrar görüşülerek 17 Ocak'ta kabul edilmişti.