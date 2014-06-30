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Yaşam

Emekli polis cinneti; 3 ölü

Ordu'da emekli bir polis, tartıştığı dünürünü ve oğullarını öldürdü

30 Haziran 2014 08:12

Ordu'nun Fatsa ilçesinde emekli bir polis, dünürünü ve dünürünün iki oğlunu silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, emekli polis Nevzat Güney (53), Dolunay Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen dünürü İzzet Olgun'un evine geldi.

Güney ile dünürü İzzet Olgun ve oğulları Burak ile Latif Olgun arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Güney, üzerinde taşıdığı tabancısıyla dünürü İzzet ve oğulları Burak ile Latif Olgun'a ateş açtı.

Kafalarına kurşun isabet eden İzzet, Burak ve Latif Olgun olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından silah seslerini duyan mahalle sakinleri, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin öldüğünü belirledi.

Cesetler, nöbetçi savcının incelemesinin ardından ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Öte yandan Nevzat Güney'in kızının ve damadının Almanya'da olduğu öğrenildi.

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