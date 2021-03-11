Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti

Emekli Orgeneral Edip Başer'in hayatını kaybetti. Başer'in vefatını Türk Silahlı Kuvvetlerinin 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, duyurdu.

Başbuğ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Genç rütbelerden beri beraber olduğumuz, kendisini tanımaktan her zaman onur duyduğum, değerli komutanım, sevgili abim , Emekli Orgeneral Edip Başer'i kaybettik. Üzüntümüz çok büyük."

Edip Başer kimdir?

1942 yılında Gaziantep’ye doğan Emekli Orgeneral Dr. Başer, İzmir’de NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanı, Genel Kurmay İkinci Başkanı ve İkinci Ordu Komutanı olarak görev yaptı.

Askerlik kariyeri boyunca Genelkurmay Başkanlığı Plan ve Operasyonlar Daire Başkanlığı, Ankara’daki Kara Harp Okulu Komutanlığı, Başbakan Askeri Danışmanlığı ve Napoli’deki NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevlerini de yerine getirdi.

Başer, Kara Harp Akademisi’nden mezun olduktan sonra Birleşik Krallık Harp Akademisi ve ABD Carlisle Harp Akademisi’nde çalışmalar yaptı.

Birçok ulusal ve NATO nişanına sahip olan Başer, doktor ünvanını ise Türk Devrim Tarihi konusunda yaptığı çalışmayla aldı.