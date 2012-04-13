Emekli Org. Çevik Bir Terörle Şube Müdürlüğü'ne getirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nin yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında dün sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Çanakkale, Niğde ve Eskişehir'de toplam 31 adreste arama yapıldı. Aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli orgeneral Çevik Bir’in de bulunduğu dönemin etkin askerleri gözaltına alındı. Savcılık fezlekesinde 31 zanlı dönemin Refah-Yol hükümetinin çalışmasını engellemek ve hükümete karşı darbe girişiminde bulunmakla suçlandı.Gözaltına alınan sanıklar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü ve sabahın erken saatlerinde ifadeleri alınmaya başlandı .

İfadeleri alınmaya başlandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların avukatları eşliğinde ifadelerini almaya başladı. Avukatları bulunmayanlara ise barodan avukat görevlendirildi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans, tedbir amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün önünde bekletiliyor.

Hedef batı çalışma grubu

Soruşturmanın 28 Şubat döneminde irticai faaliyletleri izlemek üzere kurulan 'Batı Çalışma Grubu'yla sınırlı tutulduğu bildirildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen, gözaltına alınan isimlerin Batı Çalışma Grubu'nun hazırladığı bazı belgelerde imzası olan kişiler olduğu belirtildi.

Zanlıların cumartesi günü adliyeye çıkarılabileceklerini söyleyen Görüşen, ‘soruşturmanın yürürlükteki hukuk kuralları çerçevesinde ve hukuka uygun olarak toplanan delillerin hassasiyetle değerlendirilmesiyle başlatıldığını’ ifade etti

4 saatlik arama

Çevik Bir'in istanbuldaki evi yaklaşık dört saat boyunca arandı. Evdeki bilgisarda yer alan bilgilerin kopyasının alındığı belirtildi.

Çevik Bir, Çağlayan Adalet Sarayı'ndaki adli tabiplikte sağlık kontorlunden geçirildikten sonra polis eşliğinde Ankara'ya gönderildi.

Ankara Ulus Devlet Hastanesi'nde de sağlık kontrolünden geçirilen Bir, daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kılıçarslan fenalaştı

Dönemin Seferberlik Tetkik Dairesi Başkanı emekli tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan da operasyonun hedefindeki isimlerden biriydi.

Saatler süren aramalar sırasında fenalaşan Kılıçarslan için ambulans çağırıldı.

Arama sırasında Balyoz davasının tutuklu sanıklarından MHP Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan'ın eşi Kılıçarslan'ın evine ziyarette bulunmak istedi. Ancak arama gerekçe gösterilerek ziyarete izin verilmedi.

Soruşturma kapsamında evlerinde arama yapılan ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan diğer isimler ise şunlar:

Ankara

Emekli Kurmay Albay Hüsnü Dağ

Emekli Kurmay Albay Arslan Daştan

Emekli Kurmay Albay Oğuz Kalelioğlu

Emekli Kurmay Albay Sezai Kürşatökte

Emekli Kurmay Albay Ahmet Nazmi Solmaz

Emekli Kıdemli Albay Serdar Çelebi

Emekli Kıdemli Albay İbrahim Selman Yazıcı

Emekli Albay Mustafa Kemal Savcı

Emekli Albay Ziya Batur

Emekli Albay Ruşen Bozkurt

Emekli Albay Mehmet Şinasi Çalış

Emekli Albay Aburrahman Yavuz Gürcüoğlu

Emekli Albay İsrafil Aydın

Emekli Albay Yahya Cem Özarslan

Emekli Binbaşı Ahmet Aka

Emekli Başçavuş Hamza Özaltun

İstanbul

Emekli Tuğgeneral İdris Koralp

Emekli Tuğgeneral Ünal Akbulut

Emekli Albay Yüksel Sönmez

Emekli Albay Eser Şahan

Emekli Albay Cengiz Çetinkaya

Emekli Binbaşı Salih Eryiğit

Emekli Yüzbaşı Orhan Nalcıoğlu

Emekli Yüzbaşı Mustafa Babacan

Emekli Başçavuş Necdet Batıran

Emekli Başçavuş Aydın Karaşahin

Çanakkale

Emekli Astsubay Ahmet Tarık Yelkenci

Niğde

Emekli Tümgeneral Ümit Şahintürk

Eskişehir

Emekli Albay Alican Türk

Adalet Bakanı: Yüzleşiyoruz

Soruşturmayla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''Gelişmeleri beraber takip edeceğiz. Türkiye, yakın siyasi tarihinde, geçmişinde yaşamış olduğu ve demokrasisini belli periyodlarla kesintiye uğratan olaylarla yüzleşmek durumundaydı. Bunlar yaşanıyor. Temenni ederim, önümüzdeki süreçte ülkemiz demokrasisi kurumsallaşmış, ayağı yere sağlam basan ve kesintiye, askıya alınamayan bir istikrara kavuşsun. Bütün çabalar bunun için'' dedi.

Gerekçe: Hükümete darbe girişimi

Arama yapılan evlerin çoğu asker kökenli isimlere ait. Aramaların gerekçesi, dönemin Refah-Yol Hükümeti'ne yönelik darbe girişimi iddiası. Soruşturma ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçu nedeniyle yürütülüyor. Operasyonun 'Batı Çalışma Grubu'na yönelik olduğu belirtiliyor.

Soruşturmayı 'mağdurlar' başlattı

Soruşturma 28 Şubat döneminin generallerini kapsıyor. Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği. mağdur olanların '28 Şubat'la ilgili yaptığı suç duyuruları üzerine soruşturma başlatmıştı.

15 yıl sonra operasyon

Operasyona adını veren 28 Şubat 1997'de MGK toplantısı yapılmış ve bir dizi karar açıklanmıştı. Kararların irtica ile mücadele için alındığı ifade edilmişti. O günden 15 yıl sonra dönemin generallerine baskın yapıldı.

Bir 'balans ayarı' demişti

28 Şubat sürecinde akıllara kazınan açıklamalardan biri Çevik Bir'e aitti. Bir, Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun 'Bin yıl sürer” dediği 28 Şubat sürecinde tankların Sincan'dan geçmesini "Demokrasiye balans ayarı yaptık" sözleriyle değerlendirmişti.

Üç yıl önce öz'e ifade vermişti

Operasyonda gözaltı kararı çıkan Eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, 2009 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında zamanın savcısı Zekeriya Öz'e ifade vermişti. Savcı Öz, emekli generalin 28 Şubat'la ilgili şüpheli sıfatıyla ifadesini aldığını açıklamıştı. Çevik Bir'in, 1 yıl sonra da 'Devrimci Karargah Örgütü' soruşturmasında mağdur sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

28 Şubat döneminde emir komuta şöyleydi:

Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı (80)

Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir (82)

Kara Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Kıvrıkoğlu (78)

Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya (2000'de vefat etti)

Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi (80)

Jandarma Genel Komutanı Teoman Koman (82)

Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak (82)

Zırhlı Birlikler Eğitim Tümen Komutanı Erdal Ceylanoğlu (67)

MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç (82)

Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Doğu Aktulga (2004'te vefat etti)