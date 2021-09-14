Emekli Oramiral Nusret Güner: İnanılmaz korunan bir çekirdek aileyiz; 4 doz aşı olmamıza rağmen Covid-19'a yakalandık

Emekli oramiral Nusret Güner, inanılmaz korunan çekirdek bir aile olmalarına ve 4 doz aşı yaptırmalarına rağmen Koronavirüs kaptıklarını duyurdu.

Balyoz soruşturmasında ismi geçen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın operasyonlarla düşürüldüğü durumu protesto ederek Donanma Komutanlığı'ndan istifa eden emekli oramiral Güner, çekirdek aile olarak inanılmaz korunduklarını, kendisinin ve eşinin 2 doz Sinovac, 2 doz da BioNTech, kızının ise yine 2 doz BioNTech aşısı yaptırdığını belirterek Twitter’da “ Hafif boğaz ağrısı, halsizlik ve nezle nedeniyle test yaptırdık. Benim ayrıca ateşim 37,3 oldu. Bugün saat 22.30'da COVİD + olduğumu bildirdiler” paylaşımını yaptı.

Emekli Oramiral Nusret Güner, Balyoz davasında kararlar açıklandıktan sonra, operasyonları protesto etmek için, Deniz Kuvvetleri Komutanı olabilecekken istifa kararı almıştı.

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