 Emekli Kalemler 'Bizim Öykülerimiz'i çıkardı

İSTANBUL,(DHA)- BAĞCILAR Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Emekli Kalemler Öykü Yazarlığı Atölyesi meyvesini verdi. Çoğu engelli çocuk sahibi olan emekli 10 kursiyerin yazdığı 21 öykünün derlendiği \'Bizim Öykülerimiz\' isimli kitabın tanıtımı yapıldı.

Kursiyerlerin yaşadığı coğrafyadan ve çocuklarından etkilenerek yazdığı kitapların lansmanı Bağcılar Engelliler Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılımın gösterildiği “Bizim Öykülerimiz” isimli kitabın tanıtımına AK Parti İstanbul Miletvekilleri Hüseyin Bürge, Feyzullah Kıyıklık, yazar Taha Akyol ile oyuncu ve yazar İclal Aydın, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ve vatandaşlar katıldı.

“İNSAN HAYALLERİNİ HER YAŞTA GERÇEKLEŞTİREBİLİR”

Emeki yazarlardan biri olan Ayşe Düdükçü,”Çok mutlu ve heyecanlıyım. adım attığım şeyin buralara kadar geleceğini tahmin etmiyordum. Sadece hobi olarak başladı. Yaş ilerleyince ve emeklilik yaşı geldiğinde kendinizi işe yaramaz hissediyorsunuz. Ama öyle olmadığını fark ettim. İnsan hayallerini her yaşta gerçekleştirebiliyormuş” ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da,”Hayat hikayelerinde birçok farklılıkları, güzellikleri gördük. Onlar aynı zamanda diğerlerine de iki türlü emsal olacak. Birincisi onları cesaretlendirecek, ikincisi bir tecrübe paylaşımı, bir hayat hikayesi paylaşımı şeklinde. İnsanlara fırsat verildiğinde ve imkan tanındığında neler yapabildiğini burada gördük“ diye konuştu.

ÜÇ AY BOYUNCA YAZARLIK EĞİTİMİ ALDILAR

“Üretmenin yaşı ve zamanı yoktur diyen” Bağcılar Belediyesi, 2017 Mayıs ayında emekli vatandaşlar için yazarlık atölyesi açmıştı. Engelliler Sarayı’nda 3 ay süresince hafta da iki gün toplamda 5 saat öykü yazabilmenin aşamaları kursiyerlere aktarılmıştı.

Tanıtım sonrası kursiyerlere Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İclal Aydın tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

(FOTOĞRAF/GÖRÜNTÜ)

-Tanıtımdan detay

- İclal aydın kürsü konuşması

- İzleyenlerden ve kitaptan detay

- Ayşe düdükçü röp

- Lokman çağırıcı röp

- Teşekkür belgesi verilmesi detay