Emekli cerrah Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nın emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, tedavi gördüğü hastanede Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Gençlik yıllarını Limasol Kıbrıs’ta geçiren Tatlıcıoğlu’nun Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olduğu, birçok cerrahı yetiştirdiği öğrenildi. Tatlıcıoğlu’nun ölümü hekimler arasında üzüntü yarattı.

Türk Tabipleri Birliği, “Değerli meslektaşımız Emekli Prof. Dr. Erkan Tatlıcıoğlu’nu COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz” mesajına yer verdi.

Akıncı''dan başsağlığı mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaşamını yitiren Tatlıcıoğlu için şu mesajı paylaştı:

“Aynı toprakların insanı, değerli bilge bir profesör, deneyimi sayesinde yıllar önce hayatımızı kurtarmış yetenekli bir cerrah; ama en önemlisi güvenilir bir dostu, sevgili Ertan Tatlıcıoğlu'nu kaybettik. İki hafta kadar önce telefonda konuştuğumuzda hiç bir sağlık sorunu olmayan bu dostumuzu da ne yazık ki Ankara'da coronaya kurban verdik. Kendisine Allah'tan rahmet dilerken sevgili eşi ve oğlunun acısını paylaşıyorum. Tüm yakınlarının, sevenlerinin Leymosun'luların ve Kıbrıs Türk halkının başı sağ olsun.”