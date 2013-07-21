Emekli büyükelçilerden yeni yasaya tepki: Kurumsal yapı tahrip olacak

21 Temmuz 2013 20:00
Dışişleri Bakanlığı’nda, dışarıdan atanan büyükelçilerin merkeze döndüklerinde genel müdür, müsteşar yardımcısı ve müsteşar da olabilmelerini sağlayan torba kanuna eski Dışişleri bakanlarının da aralarında bulundu emekli büyükelçiler tepki gösterdi. 150 emekli büyükelçi tarafından imzalanan ve 8 eski bakanın desteklediği bildiride, yeni yasayla; Bakanlık'ta ‘dışarıdan atananlar’ ve ‘kariyer memurları’ şeklinde iki farklı yüksek düzeyli yönetici sınıfı yaratılacağı ve yerleşik , denenmiş hiyerarşik düzeni altüst olacağına dikkat çekilerek, “Sayın Cumhurbaşkanından, Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal kimliğinin korunması için gerekli adımları atmasını bekliyoruz" denildi.
Eski Dışişleri bakanları Sayın Prof. Dr. Ali Bozer, Hikmet Çetin, Mesut Yılmaz, Murat Karayalçın, Mümtaz Soysal, Şükrü Sina Gürel ve Vahit Halefoğlu'nun desteklediği ve 150 emekli büyükelçi nin imzaladığı bildiri şöyle:
Dışişleri Bakanlığı Teşkilat Kanununda yapılması kabul edilen değişiklikler hakkında 150 emekli Büyükelçinin ve emekli Başkonsolosun kamuoyuna duyurmak istediği hususlar aşağıda sunulmaktadır:
Bir hafta kadar önce TBMM’de görüşülmekte olan “torba yasa” tasarısına Genel Kurul'da verilen önerge ile eklenen maddeyle, Dışişleri Bakanlığı'nın Teşkilat Kanununda yapılması öngörülen değişiklik, Cumhuriyetin en önemli ve köklü kurumlarından birisi olan Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal yapısını derinden tahrip edecek niteliktedir.
7 Temmuz 2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, Bakanlık dışından yurtdışına Büyükelçi olarak atananların, merkeze döndüklerinde, ihtiyaç halinde, Bakanlıkta çalışmalarına ve Büyükelçi ünvanını kullanmalarına, daha önce bir başka kamu kurum veya kuruluşuna mensup olmaları koşuluyla, izin vermekteydi.
Ancak bu kişiler Müsteşar, Müsteşar Yardımcılığı, Genel Müdürlük gibi, sadece meslek memurlarının üstlenebileceği görevlere getirilememekteydi. Bir kamu kurum veya kuruluşuna mensup olmayanlardan yurt dışına Büyükelçi olarak atananlar ise, yurda dönüşlerinde Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yer almıyorlardı.
Şimdi getirilen yeni düzenleme ise, daha önce bir kamu kurum veya kuruluşuna mensup olsun veya olmasın, Büyükelçi veya Daimi Temsilciliğe atananların yurt dışı görevlerinden dönüşlerinde, Büyükelçi ünvanını koruyarak Bakanlıktaki mesleki uzmanlık gerektiren üst makamlara getirilebilmelerini ve meslek memurlarıyla aynı hükümlere tabi olup, aynı haklardan yararlanmalarını öngörmektedir.
Böylece, kökeni itibariyle Dışişleri mensubu olmaksızın yurt dışına Büyükelçi veya Daimi Temsilci olarak atananlar, yurda dönüşlerinde Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür gibi en üst düzeydeki makamlara getirilebileceklerdir. Bunun anlamı, Dışişleri mesleğinden gelmeyen ve hiç kamu hizmetinde bulunmamış dahi olabilecek bu kişilerin, Dışişleri'nde 20-30 yıl boyunca kesintisiz hizmet vermiş ve önemli yüksek kademelere sınav ve çeşitli elemelerden sonra yükselebilmiş meslek memurlarının görevlerini üstlenmeleridir.
Bu ise, Bakanlık'ta ‘dışarıdan atananlar’ ve ‘kariyer memurları’ şeklinde iki farklı yüksek düzeyli yönetici sınıfı yaratacak ve yerleşik , denenmiş hiyerarşik düzeni altüst edecektir. Ayrıca, keyfilik, kayırma ve lütuf riskini arttıracak bir gelişmeyle birlikte, mevcut personelin kendi kurumuna olan itimadını ve çalışma şevkini kıracak; dolayısıyla, kamu yararını ve ulusal çıkarları ciddi şekilde zedeleyecek bir durumla karşılaşılabilecektir.
Tüm dünyada bir kariyer olarak algılanan diplomasi mesleği, geniş açılı bir dünya vizyonu, ileriyi görebilme basireti, uluslararası ilişkilere bütünsel biçimde genel bakış açısı ve uzun meslek yıllarının getirdiği bir birikim gerektirmektedir. Unutulmamalıdır ki, Türk diplomasisi , dünyadaki saygın yerini, iyi yetişmiş ve nitelikli kariyer memurlarına sahip olmak , güçlü kurumsal yapısına ve kıdem hiyerarşisine sadakatla bağlı kalmak sayesinde sağlamıştır.
Dışişleri kadroları şimdiye kadar siyasi yelpazenin değişik bölümlerinde yer alan çeşitli partilere mensup Dışişleri Bakanlarıyla çalışmışlardır. Zira, görevlerinin siyasi makam yerine karar almak değil, bu makama doğru karar verebilmesi için gerekli bütün bilgileri sunmayı ve ülkemizin çıkarlarını ciddi şekilde tehlikeye sokabilecek gelişmelerin önlenmesi için samimi uyarıları cesaretle ortaya koymayı, memuriyet anlayışlarının vazgeçilmez bir gereği olarak kabul edegelmişlerdir.
Dışişleri Bakanlığı mensupları, gerek asırlar boyunca Osmanlı döneminde, gerek Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana, gelenek, mesleki birikim ve kurumsal deneyimlerini, ülke çıkarlarını her düzey ve konumda korumak, geleceğe yönelik dış politika ilke ve hedeflerini şekillendirmek ve gerçekleştirmek amacıyla, büyük bir titizlik, duyarlılık ve şehitlik dahil her türlü fedakârlıkla hizmet veregelmişlerdir.
Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Dışişleri Bakanlığının bu özellik ve niteliklerini yakinen tanıdığına inandığımız Sayın Cumhurbaşkanından, Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal kimliğinin korunması için gerekli adımları atmasını bekliyoruz.
BİLDİRİYİ İMZALAYAN BÜYÜKELÇİLER
Dışişleri Müsteşarlığı Görevinde Bulunmuş Emekli Büyükelçiler:
1. Şükrü ELEKDAĞ
2. Ercüment YAVUZALP
3. Nüzhet KANDEMİR
4. Özdem SANBERK
5. Onur ÖYMEN
6. Korkmaz HAKTANIR
7. Uğur ZİYAL
8. Ertuğrul APAKAN
Emekli Büyükelçiler:
9. Acar GERMEN
10. Ahmet BANGUOĞLU
11. Ahmet ERTAY
12. Ahmet ERMİŞOĞLU
13. Ahmet GÜRKAN
14. Akın ALPTUNA
15. Alev KILIÇ
16. Ali ARSIN
17. Ali KÖPRÜLÜ
18. ALİ Engin OBA
19. Ali Hikmet ALP
20. Ali Vural ÖKTEM
21. Altan GÜVEN
22. Ateş BALKAN
23. Aydan KARAHAN
24. Aydemir ERMAN
25. Ayhan KAMEL
26. Aydın İDİL
27. Aydın ŞAHİNBAŞ-
28. Aydın TOSUN
29. Aydın YEĞEN
30. Baki İLKİN
31. Balkan KIZILDELİ
32. Barlas ÖZENER
33. Bilge CANKOREL
34. Bilal ŞİMŞİR
35. Bilgin UNAN
36. Bozkurt ARAN
37. Burhan ANT
38. Candan AZER
39. Candemir ÖNHON
40. Cenap KESKİN
41. Deniz BÖLÜKBAŞI
42. Deniz UZMEN
43. Dinç ERDÜN
44. Duray POLAT
45. Emin GÜNDÜZ
46. Ender ARAT
47. Engin TÜRKER
48. Ercan ÖZER
49. Erdal TÜMER
50. Erdoğan SANALAN
51. Ergün PELİT
52. Erhan ÖĞÜT
53. Erhan YİĞİTBAŞIOĞLU
54. Erkan GEZER
55. Ertuğrul KUMCUOĞLU
56. Fatma Fırat TOPÇUOĞLU
57. Fazlı KEŞMİR
58. Ferhat ATAMAN
59. Feryal ÇOTUR
60. Gündoğdu CAN
61. Gün GÜR
62. Güner ÖZTEK
63. Halil DAĞ
64. Haluk SAYINSOY
65. Hilâl BAŞKAL
66. Hüseyin ÇELEM
67. Hüseyin PAZARCI
68. İlhan YİĞİTBAŞIOĞLU
69. İnal BATU
70. İnci TÜMAY
71. Kaya İNAL
72. Kaya TOPERİ
73. Kurtuluş TAŞKENT
74. Mehmet EZEN
75. Mehmet GÖRKAY
76. Mengü BÜYÜKDAVRAS
77. Mithat BALKAN
78. Murat BİLHAN
79. Murat OĞUZ
80. Murat SUNGAR
81. Mustafa AKŞİN
82. Mümin ALANAT
83. Nabi ŞENSOY
84. Naci AKINCI
85. Nazım BELGER
86. Nazmi AKIMAN
87. Necati UTKAN
88. Numan HAZAR
89. Nuri YILDIRIM
90. Nurettin KARAKÖYLÜ
91. Oktay AKSOY
92. Onur GÖKÇE
93. Orhan AKA
94. Orhan ERDİVANLI
95. Osman BAŞMAN
96. Oya TUZCUOĞLU
97. Ömer ALTUĞ
98. Ömer ERSUN
99. Ömer ŞAHİNKAYA
100. Ömer ZEYTİNOĞLU
101. Ömür ORHUN
102. Önder ALAYBEYİ
103. Önder ÖZAR
104. Pulat TACAR
105 Reşat ARIM
106. Salih Zeki KARACA
107. Sanlı TOPÇUOĞLU
108. Senbir TÜMAY
109. Sencar ÖZSOY
110. Sevinç DALYANOĞLU
111. Sönmez KÖKSAL
112. Suha UMAR
113. Sumru NOYAN
114. Süha NOYAN
115. Şule SOYSAL
116. ŞÜKRÜ TUFAN
117. Taner BAYTOK
118. Tanju ÜLGEN
119. Tansu OKANDAN
120. Temel İSKİT
121. Teoman SÜRENKÖK
122. Tugay ULUÇEVİK
123. Tuluy TANÇ
124. Turgut TÜLÜMEN
125. Turhan FIRAT
126. Türkekul KURTTEKİN
127. Uğur ERGUN
128. Uluç ÖZÜLKER
129 Umur APAYDIN
130. Ümit PAMİR
131. Ünal MARAŞLI
132. Ünal ÜNSAL
133. Üstün DİNÇMEN
134. Varol ÖZKOÇAK
135. Veka İNAL-
136. Volkan VURAL
137. Yahya AKKURT
138. Yalçın TUĞ
139. Yusuf BULUÇ
140. Zeki GÖNEN
NOT: Halen Parlamenter olan Emekli Büyükelçilerimiz listeye alınmamıştır.
Emekli Başkonsoloslar:
141. Aksel ÜLKER
142. Alphan ŞÖLEN
143. Asım TEMİZGİL
144. Ayşe Esen ÖĞÜT
145. Ayşe Nur KURTTEKİN
146. Betin YİĞİT
147. Beyza ÜNTUNA
148. Daver DARENDE
149. Gönül DALYANOĞLU
150. Ülkü BAŞSOY
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