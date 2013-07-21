T24 LogoT24 Logo
Politika

Emekli büyükelçilerden yeni yasaya tepki: Kurumsal yapı tahrip olacak

Dışişleri Bakanlığı'nda, dışarıdan atanan büyükelçilerin merkeze döndüklerinde genel müdür, müsteşar yardımcısı ve müsteşar da olabilmelerini sağlayan torba kanuna eski Dışişleri bakanlarının da aralarında bulundu emekli büyükelçiler tepki gösterdi

21 Temmuz 2013 20:00

 

Dışişleri Bakanlığı’nda, dışarıdan atanan büyükelçilerin merkeze döndüklerinde genel müdür, müsteşar yardımcısı ve müsteşar da olabilmelerini sağlayan torba kanuna eski Dışişleri bakanlarının da aralarında bulundu emekli büyükelçiler tepki gösterdi.  150 emekli büyükelçi tarafından imzalanan ve 8 eski bakanın desteklediği bildiride, yeni yasayla; Bakanlık'ta ‘dışarıdan atananlar’ ve ‘kariyer memurları’ şeklinde iki farklı yüksek düzeyli yönetici sınıfı yaratılacağı ve yerleşik , denenmiş hiyerarşik düzeni altüst olacağına dikkat çekilerek, “Sayın Cumhurbaşkanından, Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal kimliğinin korunması için gerekli adımları atmasını bekliyoruz" denildi.

Eski Dışişleri bakanları Sayın Prof. Dr. Ali Bozer, Hikmet Çetin, Mesut Yılmaz, Murat Karayalçın, Mümtaz Soysal, Şükrü Sina Gürel ve Vahit Halefoğlu'nun desteklediği ve 150 emekli büyükelçi nin imzaladığı bildiri şöyle:

Dışişleri Bakanlığı Teşkilat Kanununda yapılması kabul edilen değişiklikler hakkında 150  emekli Büyükelçinin ve  emekli Başkonsolosun  kamuoyuna duyurmak istediği hususlar aşağıda sunulmaktadır:

 

‘Kurumsal yapı derinden tahrip edilecek’

 

Bir hafta kadar önce TBMM’de görüşülmekte olan “torba yasa” tasarısına Genel Kurul'da verilen önerge ile eklenen maddeyle, Dışişleri Bakanlığı'nın Teşkilat Kanununda yapılması öngörülen değişiklik, Cumhuriyetin en önemli ve köklü kurumlarından birisi olan Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal yapısını derinden tahrip edecek niteliktedir.

 7 Temmuz 2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, Bakanlık dışından yurtdışına Büyükelçi olarak atananların, merkeze döndüklerinde, ihtiyaç halinde, Bakanlıkta çalışmalarına ve Büyükelçi ünvanını kullanmalarına, daha önce bir başka kamu kurum veya kuruluşuna mensup olmaları koşuluyla, izin vermekteydi.

 Ancak bu kişiler Müsteşar, Müsteşar Yardımcılığı, Genel Müdürlük gibi, sadece meslek memurlarının üstlenebileceği görevlere getirilememekteydi. Bir kamu kurum veya kuruluşuna mensup olmayanlardan yurt dışına Büyükelçi olarak atananlar ise, yurda dönüşlerinde Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yer almıyorlardı.

 Şimdi getirilen yeni düzenleme ise, daha önce bir kamu kurum veya kuruluşuna mensup olsun veya olmasın, Büyükelçi veya Daimi Temsilciliğe atananların yurt dışı görevlerinden dönüşlerinde, Büyükelçi ünvanını koruyarak Bakanlıktaki mesleki uzmanlık gerektiren üst makamlara getirilebilmelerini ve meslek memurlarıyla aynı hükümlere tabi olup, aynı haklardan yararlanmalarını öngörmektedir.

 

‘Hiyerarşik düzen altüst olacak’

 

Böylece, kökeni itibariyle Dışişleri mensubu olmaksızın yurt dışına Büyükelçi veya Daimi Temsilci olarak atananlar, yurda dönüşlerinde Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür gibi en üst düzeydeki makamlara getirilebileceklerdir. Bunun anlamı, Dışişleri mesleğinden gelmeyen ve hiç kamu hizmetinde bulunmamış dahi olabilecek bu kişilerin, Dışişleri'nde 20-30 yıl boyunca kesintisiz hizmet vermiş ve önemli yüksek kademelere sınav ve çeşitli elemelerden sonra yükselebilmiş meslek memurlarının görevlerini üstlenmeleridir.

 

 Bu ise, Bakanlık'ta ‘dışarıdan atananlar’ ve ‘kariyer memurları’ şeklinde iki farklı yüksek düzeyli yönetici sınıfı yaratacak ve yerleşik , denenmiş hiyerarşik düzeni altüst edecektir. Ayrıca, keyfilik, kayırma ve lütuf riskini arttıracak bir gelişmeyle birlikte, mevcut personelin kendi kurumuna olan itimadını ve çalışma şevkini kıracak; dolayısıyla, kamu yararını ve ulusal çıkarları ciddi şekilde zedeleyecek bir durumla karşılaşılabilecektir.

Tüm dünyada bir kariyer olarak algılanan diplomasi mesleği, geniş açılı bir dünya vizyonu, ileriyi görebilme basireti, uluslararası ilişkilere bütünsel biçimde genel bakış açısı ve uzun meslek yıllarının getirdiği bir birikim gerektirmektedir. Unutulmamalıdır ki, Türk diplomasisi , dünyadaki saygın yerini, iyi yetişmiş ve nitelikli kariyer memurlarına sahip olmak , güçlü kurumsal yapısına ve kıdem hiyerarşisine sadakatla bağlı kalmak sayesinde sağlamıştır.

 Dışişleri kadroları şimdiye kadar siyasi yelpazenin değişik bölümlerinde yer alan çeşitli partilere mensup Dışişleri Bakanlarıyla çalışmışlardır. Zira, görevlerinin siyasi makam yerine karar almak değil, bu makama doğru karar verebilmesi için gerekli bütün bilgileri sunmayı ve ülkemizin çıkarlarını ciddi şekilde tehlikeye sokabilecek gelişmelerin önlenmesi için samimi uyarıları cesaretle ortaya koymayı, memuriyet anlayışlarının vazgeçilmez bir gereği olarak kabul edegelmişlerdir.

 Dışişleri Bakanlığı mensupları, gerek asırlar boyunca Osmanlı döneminde, gerek Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana, gelenek, mesleki birikim ve kurumsal deneyimlerini, ülke çıkarlarını her düzey ve konumda korumak, geleceğe yönelik dış politika ilke ve hedeflerini şekillendirmek ve gerçekleştirmek amacıyla, büyük bir titizlik, duyarlılık ve şehitlik dahil her türlü fedakârlıkla hizmet veregelmişlerdir.

 Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Dışişleri Bakanlığının bu özellik ve niteliklerini yakinen tanıdığına inandığımız Sayın Cumhurbaşkanından, Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal kimliğinin korunması için gerekli adımları atmasını bekliyoruz.

BİLDİRİYİ İMZALAYAN BÜYÜKELÇİLER

 

Dışişleri Müsteşarlığı Görevinde Bulunmuş Emekli Büyükelçiler:

 

1.       Şükrü ELEKDAĞ

2.       Ercüment YAVUZALP

3.       Nüzhet KANDEMİR

4.       Özdem SANBERK

5.       Onur ÖYMEN

6.       Korkmaz HAKTANIR

7.       Uğur ZİYAL

8.       Ertuğrul APAKAN

 

Emekli Büyükelçiler:

 

9.       Acar GERMEN

10.     Ahmet BANGUOĞLU

11.     Ahmet ERTAY

12.     Ahmet ERMİŞOĞLU

13.     Ahmet GÜRKAN

14.     Akın ALPTUNA

15.     Alev KILIÇ

16.     Ali ARSIN

 

17.     Ali KÖPRÜLÜ

 

18.     ALİ Engin OBA

 

19.     Ali Hikmet ALP

 

20.     Ali Vural ÖKTEM

 

21.     Altan GÜVEN

 

22.     Ateş BALKAN

 

23.     Aydan KARAHAN

 

24.     Aydemir ERMAN

 

25.     Ayhan KAMEL

 

26.     Aydın İDİL

 

27.     Aydın ŞAHİNBAŞ-

 

28.     Aydın TOSUN

 

29.     Aydın YEĞEN

 

30.     Baki İLKİN

 

31.     Balkan KIZILDELİ

 

32.     Barlas ÖZENER

 

33.     Bilge CANKOREL

 

34.     Bilal ŞİMŞİR

 

35.     Bilgin UNAN

 

36.     Bozkurt ARAN

 

37.     Burhan ANT

 

38.     Candan AZER

 

39.     Candemir ÖNHON

 

40.     Cenap KESKİN

 

41.     Deniz BÖLÜKBAŞI

 

42.     Deniz UZMEN

 

43.     Dinç ERDÜN

 

44.     Duray POLAT

 

45.     Emin GÜNDÜZ

 

46.     Ender ARAT

 

47.     Engin TÜRKER

 

48.     Ercan ÖZER

 

49.     Erdal TÜMER

 

50.     Erdoğan SANALAN

 

51.     Ergün PELİT

 

52.     Erhan ÖĞÜT

 

53.     Erhan YİĞİTBAŞIOĞLU

 

54.     Erkan GEZER

 

55.     Ertuğrul KUMCUOĞLU

 

56.     Fatma Fırat TOPÇUOĞLU

 

57.     Fazlı KEŞMİR

 

58.   Ferhat ATAMAN

 

59.     Feryal ÇOTUR

 

60.     Gündoğdu CAN

 

61.     Gün GÜR

 

62.     Güner ÖZTEK

 

63.     Halil DAĞ

 

64.     Haluk SAYINSOY

 

65.     Hilâl BAŞKAL

 

66.     Hüseyin ÇELEM

 

67.     Hüseyin PAZARCI

 

68.     İlhan YİĞİTBAŞIOĞLU

 

69.     İnal BATU

 

70.     İnci TÜMAY

 

71.     Kaya İNAL

 

72.     Kaya TOPERİ

 

73.     Kurtuluş TAŞKENT

 

74.     Mehmet EZEN

 

75.     Mehmet GÖRKAY

 

76.     Mengü BÜYÜKDAVRAS

 

77.     Mithat BALKAN

 

78.     Murat BİLHAN

 

79.     Murat OĞUZ

 

80.     Murat SUNGAR

 

81.     Mustafa AKŞİN

 

82.     Mümin ALANAT

 

83.     Nabi ŞENSOY

 

84.     Naci AKINCI

 

85.     Nazım BELGER

 

86.     Nazmi AKIMAN

 

87.     Necati UTKAN

 

88.     Numan HAZAR

 

89.     Nuri YILDIRIM

 

90.     Nurettin KARAKÖYLÜ

 

91.     Oktay AKSOY

 

92.     Onur GÖKÇE

 

93.     Orhan AKA

 

94.     Orhan ERDİVANLI

 

95.     Osman BAŞMAN

 

96.     Oya TUZCUOĞLU

 

97.     Ömer ALTUĞ

 

98.     Ömer ERSUN

 

99.     Ömer ŞAHİNKAYA

 

100.     Ömer ZEYTİNOĞLU

 

101.   Ömür ORHUN

 

102.   Önder ALAYBEYİ

 

103.   Önder ÖZAR

 

104.   Pulat TACAR

 

105   Reşat ARIM

 

106.   Salih Zeki KARACA

 

107.   Sanlı TOPÇUOĞLU

 

108.   Senbir TÜMAY

 

109.   Sencar ÖZSOY

 

110.   Sevinç DALYANOĞLU

 

111.   Sönmez KÖKSAL

 

112.   Suha UMAR

 

113.   Sumru NOYAN

 

114.   Süha NOYAN

 

115.   Şule SOYSAL

 

116.   ŞÜKRÜ TUFAN

 

117.   Taner BAYTOK

 

118.   Tanju ÜLGEN

 

119.   Tansu OKANDAN

 

120.   Temel İSKİT

 

121.   Teoman SÜRENKÖK

 

122.   Tugay ULUÇEVİK

 

123.   Tuluy TANÇ

 

124.   Turgut TÜLÜMEN

 

125.   Turhan FIRAT

 

126.   Türkekul KURTTEKİN

 

127.   Uğur ERGUN

 

128.   Uluç ÖZÜLKER

 

129   Umur APAYDIN

 

130.   Ümit PAMİR

 

131.   Ünal MARAŞLI

 

132.   Ünal ÜNSAL

 

133.   Üstün DİNÇMEN

 

134.   Varol ÖZKOÇAK

 

135.   Veka İNAL-

 

136.   Volkan VURAL

 

137.   Yahya AKKURT

 

138.   Yalçın TUĞ

 

139.   Yusuf BULUÇ

 

140.   Zeki GÖNEN

 

NOT: Halen Parlamenter olan Emekli Büyükelçilerimiz listeye alınmamıştır.

 

Emekli Başkonsoloslar:

 

141.   Aksel ÜLKER

 

142.   Alphan ŞÖLEN

 

143.   Asım TEMİZGİL

 

144.   Ayşe  Esen ÖĞÜT

 

145.   Ayşe Nur KURTTEKİN

 

146.   Betin YİĞİT

 

147.   Beyza ÜNTUNA

 

148.   Daver DARENDE

 

149.   Gönül DALYANOĞLU

 

150.   Ülkü BAŞSOY

ETİKETLER

tbmmtorba yasadışişleri bakanlığıgenel müdürmüsteşarmüsteşar yardımcısıdışatamalartepkiali bozerhikmet çetinmesut yılmazmurat karayalçınmümtaz soysalşükrü sina gürelvahit halefoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24