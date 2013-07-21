Emekli büyükelçilerden yeni yasaya tepki: Kurumsal yapı tahrip olacak

Dışişleri Bakanlığı’nda, dışarıdan atanan büyükelçilerin merkeze döndüklerinde genel müdür, müsteşar yardımcısı ve müsteşar da olabilmelerini sağlayan torba kanuna eski Dışişleri bakanlarının da aralarında bulundu emekli büyükelçiler tepki gösterdi. 150 emekli büyükelçi tarafından imzalanan ve 8 eski bakanın desteklediği bildiride, yeni yasayla; Bakanlık'ta ‘dışarıdan atananlar’ ve ‘kariyer memurları’ şeklinde iki farklı yüksek düzeyli yönetici sınıfı yaratılacağı ve yerleşik , denenmiş hiyerarşik düzeni altüst olacağına dikkat çekilerek, “Sayın Cumhurbaşkanından, Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal kimliğinin korunması için gerekli adımları atmasını bekliyoruz" denildi.

Eski Dışişleri bakanları Sayın Prof. Dr. Ali Bozer, Hikmet Çetin, Mesut Yılmaz, Murat Karayalçın, Mümtaz Soysal, Şükrü Sina Gürel ve Vahit Halefoğlu'nun desteklediği ve 150 emekli büyükelçi nin imzaladığı bildiri şöyle:

Dışişleri Bakanlığı Teşkilat Kanununda yapılması kabul edilen değişiklikler hakkında 150 emekli Büyükelçinin ve emekli Başkonsolosun kamuoyuna duyurmak istediği hususlar aşağıda sunulmaktadır:

‘Kurumsal yapı derinden tahrip edilecek’

Bir hafta kadar önce TBMM’de görüşülmekte olan “torba yasa” tasarısına Genel Kurul'da verilen önerge ile eklenen maddeyle, Dışişleri Bakanlığı'nın Teşkilat Kanununda yapılması öngörülen değişiklik, Cumhuriyetin en önemli ve köklü kurumlarından birisi olan Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal yapısını derinden tahrip edecek niteliktedir.

7 Temmuz 2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, Bakanlık dışından yurtdışına Büyükelçi olarak atananların, merkeze döndüklerinde, ihtiyaç halinde, Bakanlıkta çalışmalarına ve Büyükelçi ünvanını kullanmalarına, daha önce bir başka kamu kurum veya kuruluşuna mensup olmaları koşuluyla, izin vermekteydi.

Ancak bu kişiler Müsteşar, Müsteşar Yardımcılığı, Genel Müdürlük gibi, sadece meslek memurlarının üstlenebileceği görevlere getirilememekteydi. Bir kamu kurum veya kuruluşuna mensup olmayanlardan yurt dışına Büyükelçi olarak atananlar ise, yurda dönüşlerinde Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yer almıyorlardı.

Şimdi getirilen yeni düzenleme ise, daha önce bir kamu kurum veya kuruluşuna mensup olsun veya olmasın, Büyükelçi veya Daimi Temsilciliğe atananların yurt dışı görevlerinden dönüşlerinde, Büyükelçi ünvanını koruyarak Bakanlıktaki mesleki uzmanlık gerektiren üst makamlara getirilebilmelerini ve meslek memurlarıyla aynı hükümlere tabi olup, aynı haklardan yararlanmalarını öngörmektedir.

‘Hiyerarşik düzen altüst olacak’

Böylece, kökeni itibariyle Dışişleri mensubu olmaksızın yurt dışına Büyükelçi veya Daimi Temsilci olarak atananlar, yurda dönüşlerinde Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür gibi en üst düzeydeki makamlara getirilebileceklerdir. Bunun anlamı, Dışişleri mesleğinden gelmeyen ve hiç kamu hizmetinde bulunmamış dahi olabilecek bu kişilerin, Dışişleri'nde 20-30 yıl boyunca kesintisiz hizmet vermiş ve önemli yüksek kademelere sınav ve çeşitli elemelerden sonra yükselebilmiş meslek memurlarının görevlerini üstlenmeleridir.

Bu ise, Bakanlık'ta ‘dışarıdan atananlar’ ve ‘kariyer memurları’ şeklinde iki farklı yüksek düzeyli yönetici sınıfı yaratacak ve yerleşik , denenmiş hiyerarşik düzeni altüst edecektir. Ayrıca, keyfilik, kayırma ve lütuf riskini arttıracak bir gelişmeyle birlikte, mevcut personelin kendi kurumuna olan itimadını ve çalışma şevkini kıracak; dolayısıyla, kamu yararını ve ulusal çıkarları ciddi şekilde zedeleyecek bir durumla karşılaşılabilecektir.

Tüm dünyada bir kariyer olarak algılanan diplomasi mesleği, geniş açılı bir dünya vizyonu, ileriyi görebilme basireti, uluslararası ilişkilere bütünsel biçimde genel bakış açısı ve uzun meslek yıllarının getirdiği bir birikim gerektirmektedir. Unutulmamalıdır ki, Türk diplomasisi , dünyadaki saygın yerini, iyi yetişmiş ve nitelikli kariyer memurlarına sahip olmak , güçlü kurumsal yapısına ve kıdem hiyerarşisine sadakatla bağlı kalmak sayesinde sağlamıştır.

Dışişleri kadroları şimdiye kadar siyasi yelpazenin değişik bölümlerinde yer alan çeşitli partilere mensup Dışişleri Bakanlarıyla çalışmışlardır. Zira, görevlerinin siyasi makam yerine karar almak değil, bu makama doğru karar verebilmesi için gerekli bütün bilgileri sunmayı ve ülkemizin çıkarlarını ciddi şekilde tehlikeye sokabilecek gelişmelerin önlenmesi için samimi uyarıları cesaretle ortaya koymayı, memuriyet anlayışlarının vazgeçilmez bir gereği olarak kabul edegelmişlerdir.

Dışişleri Bakanlığı mensupları, gerek asırlar boyunca Osmanlı döneminde, gerek Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana, gelenek, mesleki birikim ve kurumsal deneyimlerini, ülke çıkarlarını her düzey ve konumda korumak, geleceğe yönelik dış politika ilke ve hedeflerini şekillendirmek ve gerçekleştirmek amacıyla, büyük bir titizlik, duyarlılık ve şehitlik dahil her türlü fedakârlıkla hizmet veregelmişlerdir.

Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Dışişleri Bakanlığının bu özellik ve niteliklerini yakinen tanıdığına inandığımız Sayın Cumhurbaşkanından, Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal kimliğinin korunması için gerekli adımları atmasını bekliyoruz.

BİLDİRİYİ İMZALAYAN BÜYÜKELÇİLER

Dışişleri Müsteşarlığı Görevinde Bulunmuş Emekli Büyükelçiler:

1. Şükrü ELEKDAĞ

2. Ercüment YAVUZALP

3. Nüzhet KANDEMİR

4. Özdem SANBERK

5. Onur ÖYMEN

6. Korkmaz HAKTANIR

7. Uğur ZİYAL

8. Ertuğrul APAKAN

Emekli Büyükelçiler:

9. Acar GERMEN

10. Ahmet BANGUOĞLU

11. Ahmet ERTAY

12. Ahmet ERMİŞOĞLU

13. Ahmet GÜRKAN

14. Akın ALPTUNA

15. Alev KILIÇ

16. Ali ARSIN

17. Ali KÖPRÜLÜ

18. ALİ Engin OBA

19. Ali Hikmet ALP

20. Ali Vural ÖKTEM

21. Altan GÜVEN

22. Ateş BALKAN

23. Aydan KARAHAN

24. Aydemir ERMAN

25. Ayhan KAMEL

26. Aydın İDİL

27. Aydın ŞAHİNBAŞ-

28. Aydın TOSUN

29. Aydın YEĞEN

30. Baki İLKİN

31. Balkan KIZILDELİ

32. Barlas ÖZENER

33. Bilge CANKOREL

34. Bilal ŞİMŞİR

35. Bilgin UNAN

36. Bozkurt ARAN

37. Burhan ANT

38. Candan AZER

39. Candemir ÖNHON

40. Cenap KESKİN

41. Deniz BÖLÜKBAŞI

42. Deniz UZMEN

43. Dinç ERDÜN

44. Duray POLAT

45. Emin GÜNDÜZ

46. Ender ARAT

47. Engin TÜRKER

48. Ercan ÖZER

49. Erdal TÜMER

50. Erdoğan SANALAN

51. Ergün PELİT

52. Erhan ÖĞÜT

53. Erhan YİĞİTBAŞIOĞLU

54. Erkan GEZER

55. Ertuğrul KUMCUOĞLU

56. Fatma Fırat TOPÇUOĞLU

57. Fazlı KEŞMİR

58. Ferhat ATAMAN

59. Feryal ÇOTUR

60. Gündoğdu CAN

61. Gün GÜR

62. Güner ÖZTEK

63. Halil DAĞ

64. Haluk SAYINSOY

65. Hilâl BAŞKAL

66. Hüseyin ÇELEM

67. Hüseyin PAZARCI

68. İlhan YİĞİTBAŞIOĞLU

69. İnal BATU

70. İnci TÜMAY

71. Kaya İNAL

72. Kaya TOPERİ

73. Kurtuluş TAŞKENT

74. Mehmet EZEN

75. Mehmet GÖRKAY

76. Mengü BÜYÜKDAVRAS

77. Mithat BALKAN

78. Murat BİLHAN

79. Murat OĞUZ

80. Murat SUNGAR

81. Mustafa AKŞİN

82. Mümin ALANAT

83. Nabi ŞENSOY

84. Naci AKINCI

85. Nazım BELGER

86. Nazmi AKIMAN

87. Necati UTKAN

88. Numan HAZAR

89. Nuri YILDIRIM

90. Nurettin KARAKÖYLÜ

91. Oktay AKSOY

92. Onur GÖKÇE

93. Orhan AKA

94. Orhan ERDİVANLI

95. Osman BAŞMAN

96. Oya TUZCUOĞLU

97. Ömer ALTUĞ

98. Ömer ERSUN

99. Ömer ŞAHİNKAYA

100. Ömer ZEYTİNOĞLU

101. Ömür ORHUN

102. Önder ALAYBEYİ

103. Önder ÖZAR

104. Pulat TACAR

105 Reşat ARIM

106. Salih Zeki KARACA

107. Sanlı TOPÇUOĞLU

108. Senbir TÜMAY

109. Sencar ÖZSOY

110. Sevinç DALYANOĞLU

111. Sönmez KÖKSAL

112. Suha UMAR

113. Sumru NOYAN

114. Süha NOYAN

115. Şule SOYSAL

116. ŞÜKRÜ TUFAN

117. Taner BAYTOK

118. Tanju ÜLGEN

119. Tansu OKANDAN

120. Temel İSKİT

121. Teoman SÜRENKÖK

122. Tugay ULUÇEVİK

123. Tuluy TANÇ

124. Turgut TÜLÜMEN

125. Turhan FIRAT

126. Türkekul KURTTEKİN

127. Uğur ERGUN

128. Uluç ÖZÜLKER

129 Umur APAYDIN

130. Ümit PAMİR

131. Ünal MARAŞLI

132. Ünal ÜNSAL

133. Üstün DİNÇMEN

134. Varol ÖZKOÇAK

135. Veka İNAL-

136. Volkan VURAL

137. Yahya AKKURT

138. Yalçın TUĞ

139. Yusuf BULUÇ

140. Zeki GÖNEN

NOT: Halen Parlamenter olan Emekli Büyükelçilerimiz listeye alınmamıştır.

Emekli Başkonsoloslar:

141. Aksel ÜLKER

142. Alphan ŞÖLEN

143. Asım TEMİZGİL

144. Ayşe Esen ÖĞÜT

145. Ayşe Nur KURTTEKİN

146. Betin YİĞİT

147. Beyza ÜNTUNA

148. Daver DARENDE

149. Gönül DALYANOĞLU

150. Ülkü BAŞSOY