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Yaşam

Emekli Büyükelçi Şensoy son yolculuğuna uğurlandı

Nabi Şensoy Hocazade Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi

09 Şubat 2018 22:13

Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy, toprağa verildi.

Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınan cenaze namazına Şensoy'un ailesinin yanı sıra eski bakanlardan Murat Karayalçın, CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı.

Şensoy'un Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının ardından yakınları tarafından omuzlarda taşındı, ardından cenaze Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

Konak ilçesindeki evinde 7 Şubat'ta fenalaşan Şensoy, acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılmış, kalp krizi geçirdiği belirlenen Şensoy, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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